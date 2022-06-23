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    Генштаб назвав втрати ворога за 120 днів війни

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    Цифри втрат ворога приблизні через високу інтенсивність бойових дій - Генштаб назвав втрати ворога за 120 днів війни
    Цифри втрат ворога приблизні через високу інтенсивність бойових дій
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України ЗСУ вдалось ліквідувати 34 430 окупантів. Лише за добу наші оборонці знищили 200 ворогів. Такі дані оприлюднив Генштаб станом на ранок 23 червня.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.06 орієнтовно склали

    • особового складу – приблизно 34430 (+200) осіб ліквідовано,
    • танків – 1504 (+8) одиниць,
    • бойових броньованих машин – 3632 (+18) одиниць,
    • артилерійських систем – 756 (+4) одиниць,
    • РСЗВ – 240 (+1) одиниць,
    • засоби ППО – 99 одиниць,
    • літаків – 216 одиниць,
    • гелікоптерів – 183 (+1) одиниці,
    • безпілотники оперативно-тактичного рівня – 620 (+6) одиниць,
    • крилаті ракети – 137 одиниць,
    • кораблі та катери – 14 одиниць,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2548 (+5) одиниць,
    • спеціальна техніка – 60 одиниць.

    Цифри втрат ворога приблизні через високу інтенсивність бойових дій. Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

    Нагадаємо, триває 120-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти ведуть наступальні дії на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямку.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Генштаб назвав втрати ворога за 120 днів війни