Влада Києва заборонила феєрверки та пересування на авто без глушника

Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків, а також пересуватися містом на автівках без глушника

Київрада заборонила на час війни продаж і запуск феєрверків у столиці, а також рух транспортних засобів, що використовують у конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутні шумопоглиначі. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні ми ухвалили рішення про заборону на час війни продажу та запуску феєрверків у Києві. Та пересування містом автомобілів без глушника. Кілька років тому було вже рішення про заборону феєрверків, але бачимо, що не всі поводяться адекватно. В Україні війна, тривають артобстріли наших міст, а деякі громадяни влаштовують салюти! Або ганяють вулицями на авто, як на реактивному літаку! За це має бути відповідальність», – наголосив Віталій Кличко.

Так, перше рішення передбачає, що на період дії воєнного стану на території України та 30 днів після його припинення чи скасування на території міста Києва заборонено реалізацію (продаж, торгівлю) феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, а також їх запуск.

Друге рішення передбачає заборону руху столицею транспортних засобів, що використовують у своїй конструкції систему випуску відпрацьованих газів «прямострум» та інші вихлопні системи, де відсутній шумопоглинач, до моменту припинення чи скасування дії правового режиму воєнного стану на всій території України.