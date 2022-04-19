ЗСУ знищили танк окупантів: оприлюднене відео

Українські військові показали залишки від техніки, яку знищили зі самохідної гаубиці «Піон»

Українські захисники продовжують знищувати військову техніку російських окупантів. Загарбник вкотре втратив танк. Про це повідомили Сухопутні війська Збройних Сил України, оприлюднивши відповідне відео.

Українські військові показали залишки від техніки, яку знищили зі самохідної гаубиці «Піон». На ролику чітко видно повністю розгромлений танк.

«Бачимо там мотор валяється, бачимо танк вигорів вщент. Мотор, розлетілися баки. Середини взагалі немає. Сумний танк. Слава Україні!», – зазначив захисник, який зняв відео.

Раніше Збройні сили України показали, як за допомогою ударних дронів знищували танки російських окупантів.

Нагадаємо, на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.