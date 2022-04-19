ЗСУ ліквідували 20800 загарбників: зведення Генштабу
фото: Генштаб Міноборони
Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій
Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти зазнали значних втрат від рук українських військових. Зокрема, знищено 20800 орків та 169 літаків. Про це повідомляє Геншаб Міністерства оборони.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.04 орієнтовно :
- особового складу – близько 20800 осіб ліквідовано,
- танків ‒ 802 од,
- бойових броньованих машин ‒ 2063 од,
- артилерійських систем – 386 од,
- РСЗВ – 132 од,
- засоби ППО – 67 од,
- літаків – 169 од,
- гелікоптерів – 150 од,
- автомобільної техніки – 1495 од,
- кораблі /катери – 8 од,
- цистерн з ПММ – 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 158.
- Спеціальна техніка – 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
Дані уточнюються через інтенсивність бойових дій.
Нагадаємо, годинний штурм російськими окупантами позицій ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області залишився безуспішним. Ворог відступив для відновлення сил.
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