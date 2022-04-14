Сьогодні бійці на сході знищили 30 окупантів разом із технікою

ЗСУ відбили чотири атаки

За добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід».

Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.

ЗСУ ліквідували:

особового складу – 30;

танків – 2;

МТЛБ – 1;

артилерійських систем – 1.

Нагадаємо, учора ЗСУ на сході відбили атаку рашистів.

Згідно з даними Генштабу, росіяни завершують підготовку до наступу на схід.

Також ЗСУ на Донбасі за день шість разів дали відсіч ворогам.

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