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ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ знову вдарили по Каховському мосту
Вогневий контроль на Каховському мосту залишив кілька додаткових отворів
фото ілюстративне

Українська армія знищили переправу поблизу Дар’ївки

Українські захисники завадили окупантам будувати нову понтонну переправу поблизу Дар’ївки, а також завдали нових ударів по Каховському мосту на Херсонщині. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Спроба налагодження нової понтонної переправи в районі Дар’ївці також присічена нашим вогнем. Вогневий контроль на Каховському мосту залишив кілька додаткових отворів, продовжуючи фіксацію непрацездатності інфраструктурного об’єкта», – йдеться в повідомленні. 

Загалом за ніч українські захисники знищили 33 окупантів, чотири танки Т-72, три гаубиці «Мста-Б», чотири одиниці авто-бронетехніки та склад боєприпасів в Баштанському районі.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 190 доба повномасштабної війни Росії проти України.Окупанти зосереджують зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, а також утриманні захоплених районів Луганської, Донецької, Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої держави.

Теги: Херсонщина ЗСУ Україна росія окупанти війна

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