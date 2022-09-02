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ЗСУ поцілили у ворожу переправу в районі Нової Каховки

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ поцілили у ворожу переправу в районі Нової Каховки
фото: Сергій Братчук/Телеграм

Координатами наші Сили забезпечили бійці Руху Опору Південь Української Добровольчої Армії

Українські захисники поцілили у ворожу переправу у районі Нової Каховки на Херсонщині. Про це повідомив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук у Телеграм-каналі.

«ЗСУ вразили ворожу переправу у районі Нової Каховки. Координатами наші Сили забезпечили бійці Руху Опору Південь Української Добровольчої Армії», – написав Братчук.

Раніше Братчук заявив, що російські військові, що незаконно знаходяться на території окупованого Придністров’я, не ризикнуть вторгнутися в Україну.

Нагадаємо, триває 191-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області та утриманні окупованих районів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей, а також створенні сприятливих умов для відновлення наступу. Ворог завдає авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.

Теги: ЗСУ війна

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