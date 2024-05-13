ЗСУ знищили ворожий гелікоптер

Вартість одного вертольота – $16 млн

Українські захисники збили ворожий гелікоптер. Про це повідомляє пресслужба 47 окремої механізованої бригади

«Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор», – йдеться у повідомленні..

Вартість одного такого – $16 млн.

«Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу. Працюємо далі!», – констатували у пресслужбі бригади.

На якому саме напрямку було знищено ворожу техніку, військові не уточнили.

Як повідомлялося, Росія у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1740 окупантів.

Нагадаємо, триває 810-й день повномасштабної війни в Україні.