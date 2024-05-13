Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1740 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 13 травня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 13 травня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 13 травня втратила:
- особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,
- танків ‒ 7485 (+31) од,
- бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,
- артилерійських систем – 12487 (+15) од,
- РСЗВ – 1070 (+4) од,
- засоби ППО ‒ 797 (+0) од,
- літаків – 350 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),
- крилаті ракети ‒ 2197 (+3),
- кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).
Активність флоту окупантів станом на 13 травня:
- в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.
За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прохід Керченською протокою не здійснювали.
Нагадаємо, триває 810-й день повномасштабної війни в Україні.
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