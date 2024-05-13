Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1740 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 13 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 травня втратила:

особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,

танків ‒ 7485 (+31) од,

бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,

артилерійських систем – 12487 (+15) од,

РСЗВ – 1070 (+4) од,

засоби ППО ‒ 797 (+0) од,

літаків – 350 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),

крилаті ракети ‒ 2197 (+3),

кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).

Активність флоту окупантів станом на 13 травня:

в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прохід Керченською протокою не здійснювали.

Нагадаємо, триває 810-й день повномасштабної війни в Україні.