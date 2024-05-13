Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
фото: Генштаб ЗСУ

РФ у війні з Україною протягом минулої доби втратила 1740 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 13 травня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 13 травня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 13 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 484030 (+1740) осіб,
  • танків ‒ 7485 (+31) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 14417 (+42) од,
  • артилерійських систем – 12487 (+15) од,
  • РСЗВ – 1070 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 797 (+0) од,
  • літаків – 350 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9936 (+26),
  • крилаті ракети ‒ 2197 (+3),
  • кораблі/катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16878 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2048 (+6).
Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 1

Активність флоту окупантів станом на 13 травня:

  • в Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі три ворожі кораблі, серед них один носій крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою до Чорного моря здійснили чотири судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор. До Азовського моря прохід Керченською протокою не здійснювали.

Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ фото 2

Нагадаємо, триває 810-й день повномасштабної війни в Україні. 

Теги: ворог втрати Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Один із «агітаційних поїздів» Міноборони РФ
Мобілізація в Росії. Кремль запускає «агітаційні поїзди»
17 квiтня, 14:28
Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення
ЗСУ вдарили по 22 районах зосередження особового складу ворога – Генштаб
15 квiтня, 07:34
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
Масштабна повітряна тривога тривала пів години
18 квiтня, 11:09
Як-52 – це один із основних навчально-тренувальних літаків СРСР
На Одещині радянський літак Як-52 збив російський дрон «Орлан»
27 квiтня, 16:51
Внаслідок атаки на обʼєктах виникли пожежі, які було оперативно ліквідовано
Нічний обстріл енергетичних об’єктів: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки
27 квiтня, 20:39
Протягом минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника
Карта бойових дій в Україні станом на 2 травня 2024 року
2 травня, 07:31
Нині триває 803-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 6 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
6 травня, 08:26
Нині триває 804-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 7 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
7 травня, 08:14
Російські олігархи перебувають під значним пресингом
Російські олігархи опинились у незручному становищі: Bloomberg розкрив їхню проблему
9 травня, 23:25

Події в Україні

Наступ на Харківщину: аналітики пояснили причетність Заходу
Наступ на Харківщину: аналітики пояснили причетність Заходу
Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 13 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
DeepState: Росіяни захопили ще три села на Харківщині
DeepState: Росіяни захопили ще три села на Харківщині
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
Окупанти посилили атаки на одному з напрямків: аналіз ISW
Україна відкриє ще один табір для російських полонених
Україна відкриє ще один табір для російських полонених
Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб
Тривають бої за Вовчанськ, ворог має тактичний успіх – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
51K
Євробачення 2024. Від кого Україна отримала найвищий бал (список)
22K
Наступ на Харківщині: розвідка звернулася до окупантів
19K
День медсестри: привітання, листівки та побажання
14K
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
13K
Стало відомо, коли Україна може отримати перші F-16
7474
Ексспікер Разумков показав спільне фото зі своєю мамою – народною артисткою

Новини

Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
Сьогодні, 06:30
Папа Римський закликав до обміну полоненими між Україною та РФ
Сьогодні, 04:50
Топ 30 найбільш високооплачуваних професій майбутнього
Вчора, 20:45
Для вільного імпорту електроенергії потрібно скасувати прайс-кепи, – «Центр Разумкова»
Вчора, 13:58
Голова Федерації металургів: ЄС має вжити антидемпінгових заходів щодо російської металопродукції
11 травня, 16:39
В Аргентині пасажирський потяг зіткнувся з порожнім вагоном: майже 100 постраждалих
11 травня, 09:34

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua