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    Думки вголос

    На Росію може очікувати «Ніч довгих ножів»

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З кожним місяцем кривавий глухий кут, у який завів країну Путін, буде все очевиднішим, у тому числі для самої правлячої верхівки - На Росію може очікувати «Ніч довгих ножів»
    З кожним місяцем кривавий глухий кут, у який завів країну Путін, буде все очевиднішим, у тому числі для самої правлячої верхівки

    Росія продовжує йти до краху семимильними кроками

    Мовою оригіналу

    Ночь длинных ножей или ГКЧП-наоборот

    В России лето (особенно август) – время не только отпусков, но катаклизмов и перемен. есть у меня предчувствие, что и этим летом, в крайнем случае, в начале осени произойдут судьбоносные события, сопоставимые по масштабу с 1991 годом.

    С каждым месяцем кровавый тупик, в который завел страну Путин, будет все очевиднее, в том числе для самой правящей верхушки. Военные неудачи будут накапливаться, экономическая ситуация – ухудшаться, а Запад продолжит все туже затягивать удавку на шее российского правящего класса. Страна продолжит идти к краху семимильными шагами. В этой ситуации конфликт диктатора и влиятельных внутриэлитных группировок станет неизбежным.

    Исход его во многом зависит от того, кто решится начать первым.

    Вариантов два:

    1. Ночь длинных ножей. Начинает Путин и силовики. Они устраивают превентивную зачистку страны, в том числе различных внутриэлитных группировок от всех нелояльных и колеблющихся. В один «прекрасный» момент подозрительных сажают в тюрьму по обвинению в измене или просто устраняют физически, например, руками кадыровцев, которые потом возвращаются в Чечню, откуда, как известно, выдачи нет.

    Может быть неслучайно, что множество «околоэлитных» людей в последнее время спешно слиняли за границу: от Явлинского до Чубайса, от Касьянова до Вани Засурского. Этих очень разных персонажей объединяют связи в верхах и информированность. И может быть также неслучайно, что Кадыров встречается со всеми видными силовиками подряд.

    2. ГКЧП-наоборот. В 1991 года ГКЧП был создан «во зло», чтобы помешать исторически неизбежному распаду СССР. Сейчас новый ГКЧП может быть создан, наоборот, «во благо», чтобы остановить безумного диктатора, ведущего мир, страну и саму российскую верхушку к катастрофе. Высшие российские чиновники и силовики по этому сценарию объявят Путина больным и отстранят от власти. Потом начнут выводить войска с Украины и вести переговоры с ней и с Западом об условиях мира и отмены санкций.

    Может быть неслучайно, что в последнее время идет самый настоящий шквал информации (а скорее, дезинформации) о болезни Путина. Эта кампания, по всей видимости, поначалу была запущена российскими спецслужбами, чтобы вывести Путина из-под возможного удара Запада – раз он все равно нежилец, нет смыла предпринимать против него какие-то радикальные меры. Но сейчас она прибрела такие масштабы, что бьет уже по самому диктатору, превращая его в глазах окружающих в «хромую утку». Новые массированые слухи о смертельной болезни Путина могут быть результатом подготовки к его отстранению под этим предлогом от власти.

    Как видите, ключевую роль в обоих сценариях играют силовики. Какой вариант они выберут, такой и получит шанс на реализацию. Захотят подавить крамолу – уговорят Путина на вариант «ночи длинных ножей». Захотят присоединиться к ней – вместе со статскими чиновниками типа Собянина и Мишустина организуют «ГКЧП-наоборот». В любом случае, события так или иначе будут развиваться в одном из этих двух направлений.

    Чем ближе режим к краху, тем вероятнее, что правящая верхушка попробует сместить ведущего ее в пропасть диктатора, или он прибегнет к превентивным массовым репрессиям, в том числе против нее.

    Ни один их этих сценариев не спасет режим. Но во втором случае финал будет менее кровавым и болезненным. А главное, быстрее закончится агрессия против Украины и исчезнет прямая ядерная угроза миру.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін путінський режим Україна окупація #stoprussia
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    На Росію може очікувати «Ніч довгих ножів»