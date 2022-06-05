Путін лякає Київ новими ударами

Президент Росії заявив, що його країна може почати бити по тих об'єктах України, які ще не були атаковані

Президент Росії погрожує Україні новими ударами, якщо країна отримає ракети дальньої дії

Президент Росії Володимир Путін вкотре погрожує Україні новими ударами. Бункерний диктатор казиться через те, що Захід може надати нашій державі ракети дальньої дії. У інтерв'ю на пропагандистському каналі «Росія 1» він сказав, що Москва битиме по тих об'єктах, які ще не були атаковані.

«Якщо Київ отримає ракети дальньої дії, Росія робитиме висновки та застосовуватиме свої засоби поразки по тих об'єктах, по яких удари поки що не наносяться», – повідомив він.

Відомо, що українська влада давно просить про відправку Збройним силам України реактивних систем залпового вогню MLRS. Водночас США бояться, що Україна випускатиме їх по території Росії.

У нещодавньому інтерв'ю Newsmax президент України Володимир Зеленський запевнив, що українські військові не мають наміру атакувати територію Російської Федерації реактивними системами залпового вогню, які може отримати від США. Цю зброю Україна використовуватиме виключно для захисту від російських окупантів.

Нагадаємо, 1 червня президент США Джо Байден повідомив, що його країни таки передасть Україні реактивні системи залпового вогню Himars.