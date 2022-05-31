Зеленський розповів, про що розмовляв з президенткою Словаччини

Глава держави наголосив, що Чапутова особисто допомагає прискорити інтеграцію України до ЄС

Президент Володимир Зеленський розповів, що 31 травня розмовляв під час зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою про подальшу санкційну політику ЄС, оборонну співпрацю та європейський рух України. Про це президент сказав у відеозверненні 31 травня.

Глава держави наголосив, що Чапутова особисто допомагає прискорити інтеграцію України до ЄС.

«Подальшу санкційну політику Європейського Союзу обговорив з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Я вдячний їй – нашому справжньому другу, другу України – за сьогоднішній візит до Києва, за предметні переговори і за натхненний виступ у Верховній Раді України», – сказав Зеленський.

Він наголосив, що Словаччина від перших днів повномасштабної війни стала одним із найважливіших партнерів України в оборонній сфері. І ця співпраця продовжиться.

«Говорили сьогодні і про європейський рух України. Пані Зузана особисто допомагає прискорити інтеграцію нашої держави, і ми завжди будемо за це вдячними», – зауважив глава держави.

Сторони також готують рішення для ефективнішого керування процесами на кордоні держав, зокрема спільний митний контроль.

«На початку візиту до України президентка Словаччини відвідала Ірпінь і Бородянку й на власні очі побачила руйнування, зроблені російською армією. Кожного й кожну, хто бачить це на власні очі, вже не треба переконувати, чому Росія має понести максимальну відповідальність за цю війну», – розповів Зеленський.

Він також сказав що вірить у те, що Словаччина надасть усю необхідну допомогу, щоб притягти до відповідальності всіх російських воєнних злочинців та щоб відбудувати після війни усе, що вони зруйнували.

Нагадаємо, Україну з робочим візитом відвідала президентка Словаччини Зузана Чапутова. В ході її візиту стало відомо, що Словацька Республіка надасть нашій країні самохідні гаубиці Zuzana.