Звільнений з полону Євген Чудніцов розказав, чому давав інтерв’ю російським пропагандистам

«Я ж не Зоя Космодем’янська, звичайно, погодився»

Звільнений з полону ОРДЛО Євген Чудніцов стверджує: давати інтерв’ю російським ЗМІ його змушували бойовики, погрожуючи при цьому вбити родичів. Про це одразу після звільнення військовий розповів у інтерв’ю «Главкому». «Перші півтора місяця після затримання я перебував на гауптвахті. Потім мене перевезли до СІЗО. І там



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«Я ж не Зоя Космодем’янська, звичайно, погодився»

Звільнений з полону ОРДЛО Євген Чудніцов стверджує: давати інтерв’ю російським ЗМІ його змушували бойовики, погрожуючи при цьому вбити родичів. Про це одразу після звільнення військовий розповів у інтерв’ю «Главкому».

«Перші півтора місяця після затримання я перебував на гауптвахті. Потім мене перевезли до СІЗО. І там мене примусили дати інтерв’ю російським пропагандистам, пригрозивши, що «ми тобі маму в коробці привеземо, пошинкуємо». Я ж не Зоя Космодем’янська, звичайно, погодився», — розповідає Чудніцов.

Як зазначає екс-полонений, російським журналістам говорив тоді, що відмовляється від обміну, але як тільки з’являвся мобільний зв’язок, то телефонував рідним і казав свою справжню думку.

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