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    Події в Україні

    Звільнений з полону Євген Чудніцов розказав, чому давав інтерв’ю російським пропагандистам

    «Я ж не Зоя Космодем’янська, звичайно, погодився»
    Звільнений з полону ОРДЛО Євген Чудніцов стверджує: давати інтерв’ю російським ЗМІ його змушували бойовики, погрожуючи при цьому вбити родичів. Про це одразу після звільнення військовий розповів у інтерв’ю «Главкому». «Перші півтора місяця після затримання я перебував на гауптвахті. Потім мене перевезли до СІЗО. І там
    • Сьогодні, 17:53
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    «Я ж не Зоя Космодем’янська, звичайно, погодився»

    Звільнений з полону ОРДЛО Євген Чудніцов стверджує: давати інтерв’ю російським ЗМІ його змушували бойовики, погрожуючи при цьому вбити родичів. Про це одразу після звільнення військовий розповів у інтерв’ю «Главкому».

    «Перші півтора місяця після затримання я перебував на гауптвахті. Потім мене перевезли до СІЗО. І там мене примусили дати інтерв’ю російським пропагандистам, пригрозивши, що «ми тобі маму в коробці привеземо, пошинкуємо». Я ж не Зоя Космодем’янська, звичайно, погодився», — розповідає Чудніцов.

    Як зазначає екс-полонений, російським журналістам говорив тоді, що відмовляється від обміну, але як тільки з’являвся мобільний зв’язок, то телефонував рідним і казав свою справжню думку.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону на Донбасі. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

    Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими. Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників

    Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

    США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».

     

    ЗМІ ОРДЛО окуповані території
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