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    Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими

    Нові переговори щодо обміну можуть відбутися найближчим часом
    Нові переговори з ОРДЛО щодо обміну утримуваними особами можуть відбутися вже найближчим часом і з великою ймовірністю завершитися успішно. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. «Формулу (обміну. - Ред.) ніхто сьогодні не знає, думаю, ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це
    • Сьогодні, 17:56
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    Валерія Лутковська на обміні полоненими 27 грудня 2017 року
    Валерія Лутковська на обміні полоненими 27 грудня 2017 року

    Нові переговори щодо обміну можуть відбутися найближчим часом

    Нові переговори з ОРДЛО щодо обміну утримуваними особами можуть відбутися вже найближчим часом і з великою ймовірністю завершитися успішно. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

    «Формулу (обміну. - Ред.) ніхто сьогодні не знає, думаю, ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це може бути найближчим часом, це дійсно правда, тому що під час підготовки до цього обміну ми напрацювали велику кількість процедур і велику кількість певних моментів, які полегшать нам життя в майбутньому. Наприклад, була величезна недовіра (з боку бойовиків. - Ред.) до тих документів, які подаються Україною. У нас немає жодної людини, яка б без відповідного рішення суду утримувалася під вартою. Відповідно, якщо люди звільняються з-під варти, то є відповідний документ, і була недовіра до того, чи справжній це документ, чи дійсно людина звільнена, чи дійсно відбула термін покарання», - розповіла Лутковська телеканалу «112 Україна».

    За її словами, вже напрацьовано механізм звірення документів. «Ми проводили таку кількість переговорів, що сьогодні ми маємо практично близькі відносини зі всіма переговірниками, у тому числі з послом Тоні Фрішем, який постійно брав участь у наших переговорах з боку ОБСЄ. Відповідно, сьогодні мені здається, що другий етап піде значно простіше і з великими шансами на швидкий успіх», - прогнозує омбудсмен.

    Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко після звільнення заручників заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак стверджує, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

    Представник президента у Раді, депутат від БПП Ірина Луценко заявила, що українська сторона та терористи з «ЛНР/ДНР» почали перемовини щодо обміну полоненими. За її словами, сепаратисти підтвердили, що готові передати Україні 23-25.

    Російська влада виключає можливість обміну засуджених в РФ українців в рамках мінських угод, так як вони не вважаються полоненими

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