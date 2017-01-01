Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими

Нові переговори щодо обміну можуть відбутися найближчим часом

Нові переговори з ОРДЛО щодо обміну утримуваними особами можуть відбутися вже найближчим часом і з великою ймовірністю завершитися успішно. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. «Формулу (обміну. - Ред.) ніхто сьогодні не знає, думаю, ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це



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Валерія Лутковська на обміні полоненими 27 грудня 2017 року

Нові переговори щодо обміну можуть відбутися найближчим часом

Нові переговори з ОРДЛО щодо обміну утримуваними особами можуть відбутися вже найближчим часом і з великою ймовірністю завершитися успішно. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська.

«Формулу (обміну. - Ред.) ніхто сьогодні не знає, думаю, ніхто не скаже. Це питання переговорів. А що стосується того, що це може бути найближчим часом, це дійсно правда, тому що під час підготовки до цього обміну ми напрацювали велику кількість процедур і велику кількість певних моментів, які полегшать нам життя в майбутньому. Наприклад, була величезна недовіра (з боку бойовиків. - Ред.) до тих документів, які подаються Україною. У нас немає жодної людини, яка б без відповідного рішення суду утримувалася під вартою. Відповідно, якщо люди звільняються з-під варти, то є відповідний документ, і була недовіра до того, чи справжній це документ, чи дійсно людина звільнена, чи дійсно відбула термін покарання», - розповіла Лутковська телеканалу «112 Україна».

За її словами, вже напрацьовано механізм звірення документів. «Ми проводили таку кількість переговорів, що сьогодні ми маємо практично близькі відносини зі всіма переговірниками, у тому числі з послом Тоні Фрішем, який постійно брав участь у наших переговорах з боку ОБСЄ. Відповідно, сьогодні мені здається, що другий етап піде значно простіше і з великими шансами на швидкий успіх», - прогнозує омбудсмен.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

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