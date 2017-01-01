Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників - Геращенко
- Сьогодні, 01:54
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За словами Геращенко, в української сторони є «певні пропозиції, які ми готові реалізувати, тільки щоб звільнити утримуваних»
Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що українська сторона готова до серйозних компромісів для продовження процесу звільнення українців, яких незаконно утримують в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
«Ми готові до серйозних компромісів, щоб його (процес звільнення утримуваних в ОРДЛО – ред.) продовжити», - заявила вона в ефірі телеканалу «1+1» у четвер ввечері.
На запитання ведучої про можливе швидке звільнення ще 30 українців Геращенко сказала: «Я поки що не оперуватиму цифрами і, тим більше, датами, тому що в Мінську ми використовуємо списки Служби безпеки України, в яких є ще досить полонених».
При цьому Геращенко із жалем констатувала, що за останні тижні «у нас збільшилася кількість людей (незаконно утримуваних - ред), насамперед за рахунок цивільного населення».
За її словами, в української сторони є «певні пропозиції, які ми готові реалізувати, тільки щоб звільнити утримуваних».
Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими.
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Джерело: Інтерфакс-Україна