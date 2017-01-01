Україна готова до серйозних компромісів для звільнення заручників - Геращенко

За словами Геращенко, в української сторони є «певні пропозиції, які ми готові реалізувати, тільки щоб звільнити утримуваних»

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що українська сторона готова до серйозних компромісів для продовження процесу звільнення українців, яких незаконно утримують в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). «Ми готові до серйозних



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко вітає звільненого з полону бойовиків українця, 27 грудня 2017 року

За словами Геращенко, в української сторони є «певні пропозиції, які ми готові реалізувати, тільки щоб звільнити утримуваних»

Перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що українська сторона готова до серйозних компромісів для продовження процесу звільнення українців, яких незаконно утримують в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

«Ми готові до серйозних компромісів, щоб його (процес звільнення утримуваних в ОРДЛО – ред.) продовжити», - заявила вона в ефірі телеканалу «1+1» у четвер ввечері.

На запитання ведучої про можливе швидке звільнення ще 30 українців Геращенко сказала: «Я поки що не оперуватиму цифрами і, тим більше, датами, тому що в Мінську ми використовуємо списки Служби безпеки України, в яких є ще досить полонених».

При цьому Геращенко із жалем констатувала, що за останні тижні «у нас збільшилася кількість людей (незаконно утримуваних - ред), насамперед за рахунок цивільного населення».

За її словами, в української сторони є «певні пропозиції, які ми готові реалізувати, тільки щоб звільнити утримуваних».

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків. За словами глави СБУ, звільнених полонених перевірять «на зв’язок з Росією»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими.

Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх».

Джерело: Інтерфакс-Україна