Обмін полоненими: Україна не віддала свідка у справі про катастрофу МН17

Стороною ОРДЛО на обмін була заявлена людина, яка проходить як свідок у справі про збиття малайзійського «Боїнга»

Україна не передавала ОРДЛО у рамках здійсненого обміну утримуваними свідка у справі про збиття малайзійського «Боїнга» MH17 у небі над Донбасом улітку 2014 року. Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак. Коментуючи в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» інформацію про те, що в списках на обмін бойовиками



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Місце катастрофи літака МН17

Стороною ОРДЛО на обмін була заявлена людина, яка проходить як свідок у справі про збиття малайзійського «Боїнга»

Україна не передавала ОРДЛО у рамках здійсненого обміну утримуваними свідка у справі про збиття малайзійського «Боїнга» MH17 у небі над Донбасом улітку 2014 року. Про це заявив глава Служби безпеки України Василь Грицак.

Коментуючи в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна» інформацію про те, що в списках на обмін бойовиками була заявлена людина, яка начебто була причетна до збиття «Боїнга», глава СБУ сказав: «Стороною ОРДЛО була заявлена людина, яка дійсно проходить як свідок у справі про збиття малайзійського «Боїнга».

При цьому Грицак наголосив: «Звичайно ж, ми не віддали цю людину. Вона залишилася у нас. Ми не могли це зробити за жодних обставин».

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

Нагадаємо, «Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, рейс Амстердам — Куала-Лумпур, був збитий на Донбасі неподалік Сніжного Донецької області 17 липня 2014 року.

На його борту перебувало 298 людей, усі вони загинули. З них — 192 підданих Нідерландів (один мав також громадянство США), 44 громадянина Малайзії, серед яких 15 членів екіпажу, 27 громадян Австралії, 12 — Індонезії, 10 — Великобританії (один мав також громадянство ПАР), четверо німців і четверо бельгійців, троє філіппінців, один громадянин Канади і один — Нової Зеландії.

Міжнародна експертно-журналістська група Bellingcat, яка займається пошуком даних з відкритих джерел (супутникові знімки, геолокація, соціальні мережі), публікувала попередні дані щодо катастрофи МН17.

Повідомлялося, що пасажирський лайнер збили з російського «Бука», який уже на наступний день після трагедії - 18 липня - був у Росії. Постріл був здійснений з поля біля Первомайського (недалеко від Тореза і Сніжного).

У слідства є близько 100 прізвищ людей, які можуть бути причетні до транспортування чи використання в Україні саме цієї установки.

Зокрема, за даними Bellingcat, за доставку в Донецьку область ракетного комплексу «Бук», з якого імовірно збили лайнер, відповідав відставний російський офіцер з позивним «Похмурий». Сам він категорично заперечує свою причетність до знищення даного літака.