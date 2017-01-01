США закликають завершити обмін заручниками на Донбасі за формулою «всіх на всіх»

«Цей обмін є одним з кроків на шляху реалізації Мінських угод», - зазначили в Держдепі США

Державний департамент США закликав завершити повною мірою процес обміну полоненими на Донбасі, що передбачено Мінськими домовленостями «Цей обмін є одним з кроків на шляху реалізації Мінських угод», - вказується в повідомленні Держдепу. Згідно з повідомленням, Вашингтон закликає повною мірою виконати зобов'язання в рамках



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Держдеп США

«Цей обмін є одним з кроків на шляху реалізації Мінських угод», - зазначили в Держдепі США

Державний департамент США закликав завершити повною мірою процес обміну полоненими на Донбасі, що передбачено Мінськими домовленостями

«Цей обмін є одним з кроків на шляху реалізації Мінських угод», - вказується в повідомленні Держдепу.

Згідно з повідомленням, Вашингтон закликає повною мірою виконати зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, в тому числі провести обмін полоненими за формулою «всіх на всіх», встановити режим припинення вогню, вивести важке озброєння, забезпечити безпечний доступ для спостерігачів Спеціальної спостережної місії ОБСЄ.

У Держдепартаменті наголосили, що США готові разом з Францією, Німеччиною та Україною взаємодіяти з Росією для реалізації Мінських угод, в тому числі за допомогою введення на всій території зони АТО миротворчого контингенту з широким мандатом.

«Росія, яка почала цей конфлікт і підтримує його завдяки активному управлінню воєнізованими формуваннями, які щодня атакують українські позиції, повинна зобов'язатися покласти цьому край», - додали у Держдепі.

Як відомо, 27 грудня Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська прогнозує, що скоро відбудеться новий етап обміну полоненими.

Також відомо, що Україна не віддала бойовиками свідка у справі про катастрофу МН17.

Джерело: Новое Время