Звільнений з полону ОРДЛО: Мене непокоїть те, хто складав ці списки на обмін?

Екс-полонений підозрює терористів у махінаціях

Звільнений з полону ОРДЛО Євген Чудніцов вважає за потрібне з’ясувати, хто дійсно складав списки на обмін полоненими. Про те, що це питання його непокоїть, чоловік зазначив у інтерв’ю «Главкому». «Мене ще непокоїть питання про те, хто складав списки на обмін? Наприклад, я сидів із Терентьєвим Максимом Олександровичем.



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Фото з відкритих джерел Євген Чудніцов

Екс-полонений підозрює терористів у махінаціях

Звільнений з полону ОРДЛО Євген Чудніцов вважає за потрібне з’ясувати, хто дійсно складав списки на обмін полоненими. Про те, що це питання його непокоїть, чоловік зазначив у інтерв’ю «Главкому».

«Мене ще непокоїть питання про те, хто складав списки на обмін? Наприклад, я сидів із Терентьєвим Максимом Олександровичем. Він сидить за те, що хотів підірвати Олександра Захарченка, замінував батарею і намагався таким чином його вбити. Є Роман Писанець, який сидить за шпигунську діяльність. Їх залишили там, зате обміняли тих, які «сепари»», — говорить Чудніцов.

Тобто спочатку, за словами екс-полоненого, бойовики своїх «сепарів» самі закрили за шпигунство в бік України, а тепер ще й включили у списки на обмін, помінявши таким чином на своїх. «Наприклад, Олександр Абрамов як був «ватою», так і залишився нею», — додає Чудніцов.

«Тепер нехай цими «сепарами» займаються наші органи, контррозвідка, це їх робота, у них є вміння і повноваження перевіряти. Незважаючи на те, що я потрапив під обмін, хочу сказати, що обмін — це не панацея від того, щоби припинилося протистояння», — резюмує екс-полонений.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Звільнений з полону боєць «Азова» Євген Чудніцов: Мене непокоїть те, хто складав списки на обмін.