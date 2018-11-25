З’явилося фото тарану російським кораблем судна ВМС



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На фото російський корабель знаходиться під прицілом броньованого катера ВМС

Військово-морські сили Збройних сил України оприлюднили фото тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу». Відповідне фото з’явилося на сайті ВМС.

У повідомленні також уточнюється, що корабельна група ВМС ЗС України продовжує перехід до порту Маріуполь, незважаючи на протидію РФ.

«Свобода судноплавства гарантована міжнародним законодавством. Дотримуючись норм міжнародного морського права малі броньовані артилерійські катери ВМС ЗС України «Бердянськ» і «Нікополь», рейдовий буксир «Яни Капу» продовжують виконання поставлених завдань у морі», - підкреслив прес-центр командування ВМС ЗС України.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона у відповідному повідомленні свого відомства звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

20 вересня, пошуково-рятувальне судно A500 «Донбас» та морський буксир A830 «Корець» вирушили з походом з Західної військово-морської бази ВМС України в Одесі до Бердянська, де стануть основою новоствореної військово-морської бази українського флоту на Азовському морі.

25 вересня заходом морського буксиру «Корець» завершився перехід групи суден Військово-морських сил ЗСУ до порту Маріуполь.

Раніше російський прикордонний катер типу «Мангуст» на великій швидкості намагався зблизитися з українськими кораблями в Азовському морі.