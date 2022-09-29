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До щорічного рейтингу Time увійшло троє українців: хто вони

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До щорічного рейтингу Time увійшло троє українців: хто вони
До списку Time100 Next 2022 року увійшли музиканти, медики, урядовці, лідери рухів, а також відомі викривачі корупції
фото з відкритих джерел

Журнал визначив переможців рейтингу за п’ятьма категоріями: «Митці», «Феномени», «Новатори», «Лідери», «Адвокати» 

До списку щорічного рейтингу Time100 Next людей, які «змінюють майбутнє світу», увійшли два українські міністри – Михайло Федоров та Олександр Кубраков – та українська математик Марина В'язовська.

До щорічного рейтингу Time увійшло троє українців: хто вони фото 1

У список «Новаторів» увійшов міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, якого відзначили за внесок у впроваджені нових технологій у країні. Федоров став міністром ще у серпні 2019 року. До цього він керував digital-напрямком передвиборчого штабу Зеленського.

До щорічного рейтингу Time увійшло троє українців: хто вони фото 2

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков увійшов до списку «Лідерів». Кубраков після парламентських виборів 2019 року став нардепом від партії «Слуга народу». Згодом був призначений очільником «Укравтодору», а у травні 2021 року став міністром інфраструктури.

До щорічного рейтингу Time увійшло троє українців: хто вони фото 3

Українка Марина В'язовська отримала найпрестижнішу математичну нагороду – медаль Філдса, яку вручають раз на чотири роки.

«Докази В'язівської тісно пов'язані з кодами виправлення помилок, які використовуються у стільникових телефонах, космічних кораблях та Інтернеті, і одного разу вони можуть встановити більш чіткі зв'язки в багатьох формах зв'язку», – написали в TIME.

Також до списку Time100 Next 2022 року увійшли музиканти, медики, урядовці, лідери рухів, а також відомі викривачі корупції та топ-менеджери компаній – всі вони були відібрані журналістами Time на основі репортажів.

Журнал визначив переможців рейтингу за п’ятьма категоріями: «Митці», «Феномени», «Новатори», «Лідери», «Адвокати».

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний потрапив на обкладинку журналу Time.  Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний увійшов до топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. 

Теги: міністр партії рейтинг журнал Михаил Федоров Олександр Кубраков

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