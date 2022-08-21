Рейтинг Шольца у Німеччині рекордно обвалився

Рейтинг Олафа Шольца впав до найнижчого рівня від початку його каденції

Роботою уряду Шольца задоволені лише 25% німців

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу не довіряють 62% німців, і це найнижчий показник рейтингу довіри від початку його каденції. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічним інститутом Insa на замовлення тижневика Bild am Sonntag, пише DW.

Задоволені результатами роботи уряду Шольца лише 25% опитаних німців.

Рейтинг правлячої коаліції також знизився до рекордно низького рівня. Роботою федерального уряду зараз незадоволені 65% німців, схвалюють її лише 27%.

На початку березня роботу Шольца схвалювали 46% німців, не схвалювали – 39%. Роботу правлячої коаліції тоді схвалювали 44% та не схвалювали – 43%.

З опитування випливає, що у разі прямих виборів канцлера Олаф Шольц зараз посів би лише третє місце, набравши 18% голосів. Перше місце дісталося б «зеленому» міністру економіки Роберту Габеку – 25%, а друге – голові Християнсько-демократичного союзу Фрідріху Мерцу – 19%.

Нагадаємо, нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не підтримує ідею загальної заборони на в'їзд росіян до ЄС, наприклад, з туристичною метою. Він наголосив, що війна проти України – «це війна Путіна»

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заперечив інформацію ЗМІ про скорочення військової підтримки України. Глава німецького уряду запевнив, що з «перших днів після нападу Росії на Україну» країна постачає ЗСУ зброю і боєприпаси.