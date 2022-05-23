Зеленський і Путін у Топ-100 найвпливовіших за версією Time: про них написали Байден і Навальний

У категорії «Лідери» також потрапив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Редакція журналу Time опублікувала сьогодні, 23 травня, список 100 найвпливовіших людей планети у 2022 році. Відповідний перелік з’явився на сайті журналу.

До Топ-100 найвпливовіших людей світу потрапив президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимр Путін. Про Зеленського статтю для журналу написав президент США Джо Байден, а про господаря Кремля – опозиціонер Навальний.

До слова, президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною 2022 року за версією читачів журналу Time. Глава держави випередив винахідника Ілона Маска, британського прем'єра Бориса Джонсона і очільника Білого дому Джо Байдена.

Увесь список зі ста людей розподілений за шістьма категоріями.

У категорії «Лідери» – президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент США Джо Байден, голова КНР Сі Цзіньпін, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер ФРН Олаф Шольц, господар Кремля Володимир Путін та ін.

До списку «Титани», серед інших, зарахували генерального директора компанії Apple Тіма Кука, голову Європейського центрального банку Крістін Лагард та режисера південнокорейського серіалу «Гра в кальмара» Гвана Дон Хьока.

Цьогорічними «Новаторами» стали директор Moderna Стефан Бансель, культовий фотограф Нен Ґолдін та китайська фристайлістка американського походження Ейлін Гу.

У категорії «Кумири» – головний редактор російської «Нової газети» Дмитро Муратов, британська співачка Адель та іспанський тенісист Рафаель Надаль.

Американська актриса українського походження Міла Куніс, акторка Сара Джессіка Паркер та актор Ченнінг Татум, зокрема, потрапили до списку «Діячі мистецтва».

Зазначається, що у категорію «Інноватори», зокрема, потрапили головний редактор «Українська правда» Севгіль Мусаєва та акторка Зендая.

Як повідомлялося, раніше журнал Time присвятив обкладинку ситуації в Україні.