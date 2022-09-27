Збірна України з баскетболу піднялася у рейтингу ФІБА

Збірна України піднялася на три позиції

Вихід із групи на Євробаскеті-2022 дозволив національній команді України покращити позиції в оновленій класифікації збірних планети від Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА). Про це повідомляє пресслужба ФІБА.

Після закінчення усіх континентальних турнірів ФІБА оновила рейтинг збірних. У ньому своє положення покращила і Україна.

В оновленому рейтингу ФІБА збірна України піднялася на три позиції, повернувшись у топ-30. Тепер «синьо-жовті» займають 28-е місце, випередивши Латвію, Мексику та Республіку Корею.

У рейтингу європейських збірних Україна також покращила своє положення – з 16-ї позиції на 15-у. У порівнянні з попереднім рейтингом Україна випередила Латвію.

Лідером класифікації залишилася збірна Сполучених Штатів. До трійки найсильніших також потрапили Іспанія та Австралія. Увірвалася до топ-5 національних команд збірна Аргентини. Далі йдуть французи, серби, словенці, литовці, греки та італійці.

Нагадаємо, 11 вересня чоловіча збірна України програла Польщі 86:94 в матчі 1/8 фіналу Євробаскету-2022, вилетівши з турніру.