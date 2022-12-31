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Новорічне звернення Володимира Зеленського (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Новорічне звернення Володимира Зеленського (відео)
Зеленський переконаний, що Україна вийде переможцем у війні проти РФ
фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський звернувся до народу у новорічну ніч

Президент України у передноворічному зверненні побажав українцям перемоги у війні проти Росії.

Також Володимир Зеленський переконаний, що Україна поверне усі окуповані території.

«2022 рік поранив нас у серце. Ми виплакали всі сльози. Прокричали всі молитви. 311 днів. Про кожну хвилину нам є що сказати. Але більшість слів – зайві. Не потрібні пояснення, прикраси. Потрібна тиша. Щоб почути. Потрібні паузи. Щоб усвідомити.

Ми не знаємо достеменно, що принесе нам новий, 2023-й, рік. Я хочу всім нам побажати одного – перемоги. І це головне. Одне побажання для всіх українців.

Нехай цей рік буде роком повернення. Повернення наших людей. Воїнів – до своїх родин. Полонених – до своїх домівок. Переселенців – до своєї України. Повернення наших земель. І тимчасово окуповані стануть назавжди вільними.

Повернення до звичайного життя. До щасливих хвилин без комендантської години. До земних радощів без повітряних тривог. Повернення того, що у нас вкрали. Дитинства наших дітей, спокійної старості наших батьків.

Нехай усе це принесе новий рік. Ми готові за це боротися. Ось чому кожен із нас тут. Я тут. Ми тут. Ви тут. Усі тут. Ми всі – це Україна. Слава Україні! З Новим роком!» – сказав Зеленський.

Нагадаємо, колишній прем'єр-міністр Великої Британії та друг України Борис Джонсон опублікував у Twitter коротке відеозвернення, в якому висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна новорічні свята

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