Зеленський подякував Шольцу за «цайтенвенде»

Президент України подякував Шольцу за перелам у політиці Німеччини

Президент Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Олафу Шольцу за допомогу та підтримку України у боротьбі з агресором. Про це президент написав у Twitter.



Зеленський наголосив на німецькій політиці «цайтенвенде» (тобто «переломний момент», «зміна епохи»), у рамках якої підтримка України значно збільшилася.

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«Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за «цайтенвенде», пане канцлере! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою», – зазначив президент.

Зброя, прихисток для понад мільйона українців, україноцентричне головування у G7, фінансова й технічна допомога, статус кандидата на вступ до ЄС. Дякую вам за «цайтенвенде», пане @Bundeskanzler! У 2023 році ми маємо завершити її нашою спільною перемогою. Будь ласка, читайте текст після реклами December 31, 2022

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц під час новорічного звернення заявив, що у 2023 році його країна продовжить підтримувати Україну.

Раніше очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не зможе поновити нормальні відносини з Росією, оскільки Москва продовжує свою війну проти України.

Нагадаємо, голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає великою помилкою відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца постачати Україні танки.

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Днями у Німеччині затримали співробітника Федеральної розвідувальної служби (BND), якого підозрюють в співробітництві з Росією.

Тим часом федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку Німеччини виділило €35 млн євро для Unicef Україна для освітніх та санітарних потреб дітей у західній та центральній Україні.