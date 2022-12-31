«Путін програє у 2023-му»: Борис Джонсон зробив прогноз на прийдешній рік (відео)

Джонсон наголосив, що в 2022-му світ побачив початок найгіршої війни в Європі за останні 80 років

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії та друг України Борис Джонсон опублікував у Twitter коротке відеозвернення, в якому висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

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«Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!» – написав Джонсон.

У відеозверненні він наголосив, що в 2022-му Британія втратила королеву, а світ побачив початок найгіршої війни в Європі за останні 80 років.

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Джонсон упевнений, що в 2023-му покращиться ситуація зі світовою економікою, і зараз уже можна спостерігати зниження рівня інфляції.

«Я більш ніж будь-коли переконаний, що Володимир Путін програє в Україні, і українці досягнуть свого призначення бути вільною, суверенною та незалежною державою», – заявив Джонсон.

Here are my New Year predictions! Inflation will continue to turn down. China will recover from omicron. Putin will lose in Ukraine. And, all in all, 2023 will be a considerable improvement on 2022. Dare to dream. Happy New Year! pic.twitter.com/qjpR4ropGA — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 31, 2022

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Раніше Олексій Данілов назвав найбільшу помилку Путіна. Рішення написати на Україну та стало найбільшою історичною помилкою очільника Кремля і Росії.

До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.