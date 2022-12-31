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«Путін програє у 2023-му»: Борис Джонсон зробив прогноз на прийдешній рік (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Путін програє у 2023-му»: Борис Джонсон зробив прогноз на прийдешній рік (відео)
Борис Джонсон переконаний, що Путін програє війну в Україні
фото: Reuters

Джонсон наголосив, що в 2022-му світ побачив початок найгіршої війни в Європі за останні 80 років

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії та друг України Борис Джонсон опублікував у Twitter коротке відеозвернення, в якому висловив упевненість у перемозі України у війні у 2023 році.

«Ось мої новорічні передбачення! Інфляція продовжить знижуватися. Китай оговтається від омікрону. Путін програє в Україні. І загалом 2023 рік буде значно кращим за 2022 рік. Не бійтеся мріяти. З Новим роком!» – написав Джонсон.

У відеозверненні він наголосив, що в 2022-му Британія втратила королеву, а світ побачив початок найгіршої війни в Європі за останні 80 років.

Джонсон упевнений, що в 2023-му покращиться ситуація зі світовою економікою, і зараз уже можна спостерігати зниження рівня інфляції.

«Я більш ніж будь-коли переконаний, що Володимир Путін програє в Україні, і українці досягнуть свого призначення бути вільною, суверенною та незалежною державою», – заявив Джонсон.

Раніше Олексій Данілов назвав найбільшу помилку Путіна. Рішення написати на Україну та стало найбільшою історичною помилкою очільника Кремля і Росії.

До слова, триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

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Теги: росія війна путін Велика Британія Україна новорічні свята Борис Джонсон

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