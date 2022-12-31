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«Євпаторія, усміхайся, ми тут»: Усик привітав українців з Новим роком (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Євпаторія, усміхайся, ми тут»: Усик привітав українців з Новим роком (відео)
Усик привітав українців з Новим роком
фото: скріншот з відео

Олександр Усик привітав українців з Новим роком і запевнив, що очікує на Збройні сили України

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик привітав українців з Новим роком. Відповідне відео з'явилось в Instagram українського боксера.

Усик запевнив, що перебуває в окупованій Євпаторії.

«Хочу привітати всіх з Новим роком. Побажати всім єдиного – того, що я хочу, що хочемо всі ми, українці.

Ми хочемо перемоги, ми хочемо миру, ми хочемо тиші в наших домівках. Ми хочемо, щоб кожен українець, який виїхав через війну, повернувся.

Так, я знову на морі. Ми на березі Чорного моря, в Євпаторії, і ми чекаємо на Збройні сили України.  Усіх з Новим роком, усіх вітаю, щастя-радості бажаю. Сила має колір – і це жовто-блакитний колір.

Пробіг я понад 11 км сьогодні, там трошки похитав. Уся команда зі мною. Євпаторія, усміхайся, ми тут», – сказав Усик.

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Допис, поширений Usyk. Cat. Oleksandr (@usykaa)

Нагадаємо, Олександр Усик розповів, як повернеться до рідного Криму.

Раніше повідомлялось, що Усик замислюється над завершенням боксерської кар'єри.

Також з'явилась інформація, що Усик отримав ще одного обов'язкового претендента на бій.

Відзначимо, що Усик зберіг першу позицію в престижному боксерському рейтингу.

Раніше стало відомо, з яким боксером українець Усик не хоче виходити в ринг.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

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Теги: новорічні свята Крим бокс Олександр Усик

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