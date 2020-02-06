«Слуга народу» Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс (відео)
Нардеп вирішив розповісти підписникам у своєму Instagram, що саме відбувається в стінах парламенту і показати робочий процес
Тищенко не встиг проголосувати, тому що після запису відео він довго шукав картку для голосування
Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс в Instagram.
Про це повідомляє 24 канал.
«Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, аби закони були проголосовані. А дехто проти, аби все було за законом. Сьогодні багато журналістів, глядачів. Загалом, «робота кипить», – сказав Тищенко.
Нардеп вирішив розповісти підписникам у своєму Instagram, що саме відбувається в стінах парламенту і показати робочий процес.
Однак розповідаючи підписникам про ситуацію в Раді, Тищенко не встиг проголосувати, тому що після запису відео він довго шукав картку для голосування.
Нагадаємо, нещодавно нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Микола Тищенко зізнався, що він не пише сам закони, а лише вносить правки.
Як відомо, Тищенко має серед помічників 22-річну модель Мар’яну Михолап. Михолап працює у Тищенка на за строковим трудовим договором на постійній основі.