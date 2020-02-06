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    Політика

    «Слуга народу» Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс (відео)

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    <p>Нардеп вирішив розповісти підписникам у своєму Instagram, що саме відбувається в стінах парламенту і показати робочий процес</p> - «Слуга народу» Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс (відео)

    Нардеп вирішив розповісти підписникам у своєму Instagram, що саме відбувається в стінах парламенту і показати робочий процес

    Скріншот з відео

    Тищенко не встиг проголосувати, тому що після запису відео він довго шукав картку для голосування

    Народний депутат від «Слуги народу» Микола Тищенко не встиг проголосувати, бо записував сторіс в Instagram.

    Про це повідомляє 24 канал.

    «Ми працюємо. У нас сьогодні новий імідж. Ми хочемо, аби закони були проголосовані. А дехто проти, аби все було за законом. Сьогодні багато журналістів, глядачів. Загалом, «робота кипить», – сказав Тищенко.

    Нардеп вирішив розповісти підписникам у своєму Instagram, що саме відбувається в стінах парламенту і показати робочий процес.

    Однак розповідаючи підписникам про ситуацію в Раді, Тищенко не встиг проголосувати, тому що після запису відео він довго шукав картку для голосування.

    Нагадаємо, нещодавно нардеп-мажоритарник від «Слуги народу» Микола Тищенко зізнався, що він не пише сам закони, а лише вносить правки.

    Як відомо, Тищенко має серед помічників 22-річну модель Мар’яну Михолап. Михолап працює у Тищенка на за строковим трудовим договором на постійній основі.

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