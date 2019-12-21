«Дехто зовсім не розуміє, про що йде мова». Депутатка поскаржилась на рівень підготовки «слуг народу»



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Оксана Савчук впевнена, що депутатам краще було б самостійно обирати комітети, де вони працюватимуть протягом наступних п’яти років

«При формуванні комітетів було певне квотування, яке не дозволило вибрати те, що хочеш», - скаржиться Оксана Савчук

Єдиний народний депутат від партії «Свобода» у парламенті Оксана Савчук вважає, що парламентарям дуже важливо мати за своїми плечима хоча б мінімальний досвід роботи або в державній службі, або хоча б депутатом сільської ради.

В інтерв’ю «Главкому» Савчук зазначила, що деколи на засіданнях комітету, в якому вона працює, «ми не можемо дискутувати досить глибоко, бо дехто зовсім не розуміє, про що йде мова».

«Коли немає досвіду, то досить складно прийняти правильне рішення. Тоді доводиться покладатись на думку когось іншого. Тому я б хотіла, щоб українці під час вибору майбутніх депутатів знайшли час почитати їхні біографії», - наголосила депутатка.

Також Савчук впевнена, що депутатам краще було б самостійно обирати комітети, де вони працюватимуть протягом наступних п’яти років.

«Тоді депутати були б найбільш ефективними, однак при формуванні комітетів було певне квотування, яке не дозволило вибрати те, що хочеш», - зауважила депутатка і додала, що на сьогодні комітет працює і ще жодного разу не було «якихось диких дискусій, у яких би не змогли знайти компромісів». «Переважно ми досягаємо консенсусу одразу», - підкреслила Савчук.

Нагадаємо, Савчук перебуває у Комітеті з питань транспорту та інфраструктури, де також працюють її «зіркові колеги» зі «Слуги народу» ресторатор Микола Тищенко, телеведучий Олександр Скічко, актор Юрій Корявченков – більш відомий, як Юзік з 95 кварталу.

Савчук нагадала, що найближчим часом Комітет розглядатиме дуже серйозні законопроєкти, тоді і можна буде «оцінити професійність кожного нардепа». «Адже попереду – закон про залізничний транспорт та про водний транспорт. Це надзвичайно складні законопроєкти», - запевняє депутатка.

Як повідомлялося, на останніх парламентських виборах, що пройшли 21 липня 2019 року Всеукраїнське Об’єднання «Свобода», куди увійшли представники партій «Національний корпус», «Правий сектор», «Конгрес українських націоналістів», ГО «Організація українських націоналістів», руху «Дія» та УДА (керівник Дмитро Ярош), отримало 2,15% голосів. Партія не подолала 5% бар'єр, але має право на державне фінансування статутної діяльності. Натомість серед кандидатів-націоналістів в одномандатних округах перемогу здобула Оксана Савчук в ТВО №83 (Івано-Франківськ).

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