Нардеп під час засідання Ради грав у шахи на планшеті



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На знімку видно, що народний депутат Дмитро Лубинець грає в шахи на планшеті Фото: УНН

Депутат від групи «За майбутнє» під час розгляду закону про ринок землі грав на планшеті в шахи

Під час розгляду законопроєкту про ринок сільськогосподарської землі в Україні нардеп від депутатської групи «За майбутнє» Дмитро Лубинець грав у шахи на планшеті.

Відповідне фото оприлюднило агентство УНН.

На знімку видно, що народний депутат Дмитро Лубинець грає в шахи на планшеті під час розгляду законопроекту про ринок землі. Інший нардеп стоїть за його спиною і спостерігає за грою.

Як відомо, сьогодні Рада розглянула менше 200 правок з понад 4 тис. до закону про ринок землі і закрила засідання.

Зазначимо, що 6 лютого парламент перейшов до розгляду законопроєкту про ринок землі в другому читанні. Нардепи блокували президії Ради, у зв'язку з чим засідання вів перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук. Місце спікера Ради Дмитро Разумкова блокувала глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Повідомлялось навіть, що Тимошенко зламала мікрофон Разумкова, травмувавши при цьому палець.

Депутатська фракція «Слуга народу» перед сесією провела у конференцзалі Верховної Ради засідання за участю президента України Володимира Зеленського.

Також нагадаємо, що міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю Главкому розповів, що уряд для розгляду земельних суперечок планує у найближчі пів року найняти велику кількість профільних фахівців.