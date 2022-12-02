«Слуга народу» закликає до конфіскації російського посольства

Нардеп Мережко: «Власність терористичної держави має бути конфіскована»

У питанні поверненні репарації РФ найперше треба задатися питання у доцільності існування будівлі російського посольство в Україні. Його треба конфіскувати на користь України. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив голова парламентського комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.

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«… Хоча можу задатись питанням – а російське посольство в Україні не треба конфіскувати після того, як ми розірвали дипломатичні стосунки? Це ж власність терористичної держави. Далі треба ставити питання, що терористичний режим взагалі не може мати дипломатичних привілеїв та імунітету, і говорити про конфіскацію будівель та майна його посольств в будь-якій цивілізованій країні», – зауважив нардеп.

Голова парламентського комітету також наголосив, що Україна повинна домагатися репарацій від Росії, адже для цього у світі є сприятливі тенденції. «Нам треба домагатися цих репарацій, тим більше, що є позитивні приклади – та ж Канада, яка прийняла відповідний закон, що дає можливість конфісковувати російське майно. Чому б не почати так само робити країнам, які є членами Ради Європи, Євросоюзу, оскільки вже існують підстави у вигляді прийнятих резолюцій ПАРЄ та Європарламенту?», – наголосив Мережко.

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Нагадаємо, Польща та Фінляндія підтримали конфіскацію російських активів на користь України. Як повідомлялося, Україна представила на засіданні надзвичайної спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції щодо створення механізму компенсації битків, спричинених російською війною. Проєкт представив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. До відома, 14 листопада Генасамблея ООН ухвалила резолюцію щодо створення реєстру збитків, завданих Україні внаслідок російської війни.

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