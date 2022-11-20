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Польща та Фінляндія підтримали конфіскацію російських активів на користь України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Польща та Фінляндія підтримали конфіскацію російських активів на користь України
Країни планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС
фото ілюстративне

У зв'язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії в неділю вкотре запропонував конфіскувати активи Росії в Європейському Союзі на користь України, а фінська прем’єрка Санна Марін підтримала цю ідею. Про це повідомляє Yle.

Під час брифінгу в Гельсінкі Моравецький заявив, що у зв'язку з війною в Україні необхідно вжити більш жорстких заходів проти Росії. Зокрема Польща та Фінляндія планують просувати конфіскацію активів на наступному саміті ЄС. 

За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають бути використані на користь України. «Ми повинні вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує», – підкреслив Моравецький.

Глава уряду Фінляндії підтримала пропозицію свого колеги. «Сподіваюся, що (Європейська) комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів», – сказала Марін.

Окрім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Для Моравецького це був перший візит до Фінляндії з часу перебування на посаді глави уряду Польщі у 2017 році.

Нагадаємо, 17 листопада зранку російський агресор здійснив масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ «Укргазвидобування» на сході України.

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Теги: Польща Україна Фінляндія репарації війна росія

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