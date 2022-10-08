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Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія вже порахувала збитки від вибуху на Кримському мосту
Вибух і пожежа на Кримському мосту сталися вранці 8 жовтня
фото з відкритих джерел

У Севастополі вводять обмежений продаж продуктів

Збитки від вибуху та пожежі на Кримському мосту оцінюються у пів мільярда рублів. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на всеросійську спілку страховиків.

Так, спілка оцінює збитки від «надзвичайної ситуації» на Кримському мості в 200-500 млн руб.

Глава російського уряду Мішустін підписав розпорядження про створення правкомісії у зв'язку з інцидентом на Кримському мосту, яку очолив Хуснуллін.

Крім того, росЗМІ повідомляють, що запасів товарів першої необхідності в окупованому Криму є майже на 2 місяці, але для уникнення ажіотажу обмежений продаж бакалії.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв запевняє, що запасу пального вистачить на 40 діб, а продуктів вистачає. Але в місті все ж вводять обмежений продаж продуктів, а бензин у каністри наливати не будуть.

Але радник «голови» окупованого півострова заявив, що інформація про обмеження продажу продовольства не відповідає дійсності.

Як повідомлялося, у районі Кримського мосту 8 жовтня близько 6 години ранку пролунав вибух. На місці події спалахнула пожежа та здійнявся величезний стовп диму. Місцеві мешканці розповіли, що був «приліт».

Але окупанти повідомили, що на Кримському мосту сталося займання паливної цистерни у хвості вантажного поїзда.

Згодом російський національний антитерористичний комітет заявив, що на Кримському мосту стався підрив вантажного автомобіля.

Автомобільний рух на Кримському мосту припинено. Після вибуху та масштабної пожежі на Кримському мосту на окупованому півострові розпочалася паніка. Зокрема, спостерігається ажіотаж на автозаправних станціях.

Президент держави-агресорки Росії Володимир Путін доручив створити урядову комісію у зв'язку з пожежею на Кримському мосту.

У мережі з’явилося відео, на якому добре видно, яких руйнувань завдали Кримському мосту вибух та потужна пожежа.

Російські ЗМІ дізналася, як адміністрація президента РФ рекомендує державним пропагандистським медіа писати про вибух на Кримському мосту.

Читайте також: Відсвяткували ювілей Путіна «з вогником». Українці жартують про «бавовну» на Кримському мосту
Теги: Кримський міст вибух Крим росія міст війна Україна

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