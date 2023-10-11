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Усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО – Столтенберг

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО – Столтенберг
фото ілюстративне

«Чим міцніша буде Україна на полі бою, тим сильніша буде її позиція під час мирних переговорів»

11 жовтня у Брюсселі відбувається чергова зустріч «Рамштайн». Генсек НАТО анонсував майбутнє України в НАТО та закликав продовжувати військову підтримку Києва. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу;

Генсек наголосив, що чим міцніша буде Україна на полі бою, тим сильніша буде її позиція під час мирних переговорів. Тому треба піднімати ставки і надалі надавати Україні більше зброї і снарядів.

«Історія не повинна повторюватися. Саме тому всі члени Альянсу погодилися на те, щоб Україна стала членом НАТО», – зазначив посадовець.

Столтенберг нагадав про перші кроки, які були зроблені для того, щоб пришвидшити приєднання України до Альянсу. Так, на саміті НАТО у Вільнюсі було погоджено скасування ПДЧ для України. Також він заявив про запуск програми, покликана на забезпечення відповідності ЗСУ стандартам НАТО. Тоді ж було скликано першу Раду «НАТО – Україна».

За словами Столтенберга, вона означала, що «всі ми сидимо, як рівні», «ваша боротьба – це наша боротьба», «ваші цінності – наші цінності», а безпека України – безпека Альянсу.

«Ми будемо підтримувати Україну, стільки, скільки потрібно», – додав він.

Нагадаємо, нещодавно Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо України.

Теги: НАТО Україна Єнс Столтенберг

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