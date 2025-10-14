Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
Росіяни вдарили по Харкову
фото: ДСНС

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росіяни вдарили по Харкову, Трамп зробив декілька заяв та згадав Україну, збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном.

Атака на Харків

Внаслідок нічних авіаударів російських військ по Харкову, сталися численні руйнування та пожежі. Одне з влучань було зафіксовано на території лікарні у Салтівському районі міста. 

Вибухи пошкодили одноповерхову будівлю гаражу, триповерхову будівлю медзакладу, а також будівлю підприємства і кілька легкових автомобілів. Внаслідок ударів виникло два осередки займання.

Усі пацієнти, що перебували в лікарні на момент обстрілу, були терміново переведені до іншого медичного закладу для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.

На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зокрема піротехніки, психологи, а також працівники поліції та медичних і комунальних служб, які здійснюють рятувальні та відновлювальні роботи.
 
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих є щонайменше шість людей, які отримали поранення склом. 

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені лінії електропередач, і близько 30 тисяч родин у місті залишились без електрики.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського. Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до США. «Так, думаю це станеться», – сказав він. 

Також Трамп висловив свою думку щодо ролі Реджепа Таїпа Ердогана в мирному врегулюванні війни Росії проти України. Трамп заявив, що російський диктатор Путін поважає президента Туреччини, а сам Трамп вважає Ердогана своїм другом. 

«Ердоган чудово поводиться з багатьма людьми, я не ладнаю зі слабкими, я ладнаю з сильними. Я не знаю, що саме таке, але Ердоган чудово взаємодіє зі мною», – зазначив Трамп.

Збірна України обіграла Азербайджан

Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу 2026 року, обігравши суперника з рахунком 2:1.

Українці відкрили рахунок на 30-й хвилині: Руслан Малиновський виконав навіс зі штрафного, а Олексій Гуцуляк головою відправив м'яч у ворота. Проте наприкінці першого тайму Азербайджан зрівняв рахунок після рикошету від Віталія Миколенка – 1:1.

У другому таймі Україна знову вийшла вперед: на 64-й хвилині після передачі від Олексія Гуцуляка Руслан Малиновський забив переможний м'яч – 2:1. Наприкінці матчу Артем Довбик подвоїв перевагу, але суддя скасував гол після перегляду VAR через фол на гравці Азербайджану.

Ця перемога принесла Україні 7 очок, і команда утримала друге місце в групі. Наступний матч команда Сергія Реброва проведе 13 листопада проти Франції.

Теги: Харків чемпіонат світу путін Дональд Трамп Збірна України Азербайджан суддя Україна Руслан Малиновський Олексій Гуцуляк Артем Довбик Ігор Терехов диктатор перемога поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2025
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч
У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці
У Запорізькій області російський дрон вбив подружжя в автівці
Росіяни обстріляли Костянтинівку FPV-дронами: є жертви та поранені
Росіяни обстріляли Костянтинівку FPV-дронами: є жертви та поранені
Авіаудар по Харкову: рятувальники повідомили наслідки
Авіаудар по Харкову: рятувальники повідомили наслідки

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua