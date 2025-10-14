Атака на Харків, збірна України обіграла Азербайджан: головне за ніч

«Главком» зібрав головні події ночі проти 14 жовтня, щоб ви були в курсі актуальних новин

Росіяни вдарили по Харкову, Трамп зробив декілька заяв та згадав Україну, збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном.

Атака на Харків

Внаслідок нічних авіаударів російських військ по Харкову, сталися численні руйнування та пожежі. Одне з влучань було зафіксовано на території лікарні у Салтівському районі міста.

Вибухи пошкодили одноповерхову будівлю гаражу, триповерхову будівлю медзакладу, а також будівлю підприємства і кілька легкових автомобілів. Внаслідок ударів виникло два осередки займання.

Усі пацієнти, що перебували в лікарні на момент обстрілу, були терміново переведені до іншого медичного закладу для подальшого обстеження та надання необхідної допомоги.

На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), зокрема піротехніки, психологи, а також працівники поліції та медичних і комунальних служб, які здійснюють рятувальні та відновлювальні роботи.



Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що серед постраждалих є щонайменше шість людей, які отримали поранення склом.

Внаслідок обстрілу також були пошкоджені лінії електропередач, і близько 30 тисяч родин у місті залишились без електрики.

Заяви Трампа

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту президентського літака прокоментував майбутній візит президента України Володимира Зеленського. Трамп підтвердив, що Зеленський прибуде до США. «Так, думаю це станеться», – сказав він.

Також Трамп висловив свою думку щодо ролі Реджепа Таїпа Ердогана в мирному врегулюванні війни Росії проти України. Трамп заявив, що російський диктатор Путін поважає президента Туреччини, а сам Трамп вважає Ердогана своїм другом.

«Ердоган чудово поводиться з багатьма людьми, я не ладнаю зі слабкими, я ладнаю з сильними. Я не знаю, що саме таке, але Ердоган чудово взаємодіє зі мною», – зазначив Трамп.

Збірна України обіграла Азербайджан

Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу 2026 року, обігравши суперника з рахунком 2:1.

Українці відкрили рахунок на 30-й хвилині: Руслан Малиновський виконав навіс зі штрафного, а Олексій Гуцуляк головою відправив м'яч у ворота. Проте наприкінці першого тайму Азербайджан зрівняв рахунок після рикошету від Віталія Миколенка – 1:1.

У другому таймі Україна знову вийшла вперед: на 64-й хвилині після передачі від Олексія Гуцуляка Руслан Малиновський забив переможний м'яч – 2:1. Наприкінці матчу Артем Довбик подвоїв перевагу, але суддя скасував гол після перегляду VAR через фол на гравці Азербайджану.

Ця перемога принесла Україні 7 очок, і команда утримала друге місце в групі. Наступний матч команда Сергія Реброва проведе 13 листопада проти Франції.