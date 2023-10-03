Обговорили Україну. Байден провів розмову з союзниками G7 та НАТО
У Білому домі уточнили, що розмова була проведена для того, щоб «скоординувати постійну підтримку України
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами та главами МЗС країн-союзників Сполучених Штатів. Головною темою розмови була допомога Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву представника Білого дому.
У переговорах взяли участь:
- прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
- голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;
- президент Європейської ради Шарль Мішель;
- канцлер Німеччини Олаф Шольц;
- прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
- прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;
- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
- президент Польщі Анджей Дуда;
- президент Румунії Клаус Йоханніс;
- прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак;
- міністр закордонних справ Франції Катрін Колона.
У Білому домі уточнили, що розмова була проведена для того, щоб «скоординувати постійну підтримку України».
Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже прокоментував переговори.
«Хороша розмова з лідерами НАТО, організована президентом США. Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – написав Столтенберг у Twitter.
Нагадаємо, триває 587-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.
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