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Обговорили Україну. Байден провів розмову з союзниками G7 та НАТО

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Обговорили Україну. Байден провів розмову з союзниками G7 та НАТО
фото з відкритих джерел

У Білому домі уточнили, що розмова була проведена для того, щоб «скоординувати постійну підтримку України

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами та главами МЗС країн-союзників Сполучених Штатів. Головною темою розмови була допомога Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву представника Білого дому.

У переговорах взяли участь:

  • прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;
  • голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;
  • президент Європейської ради Шарль Мішель;
  • канцлер Німеччини Олаф Шольц;
  • прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;
  • прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;
  • генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;
  • президент Польщі Анджей Дуда;
  • президент Румунії Клаус Йоханніс;
  • прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак;
  • міністр закордонних справ Франції Катрін Колона.

У Білому домі уточнили, що розмова була проведена для того, щоб «скоординувати постійну підтримку України».

Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже прокоментував переговори.

«Хороша розмова з лідерами НАТО, організована президентом США. Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – написав Столтенберг у Twitter.

Нагадаємо, триває 587-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: війна США Україна

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