Обговорили Україну. Байден провів розмову з союзниками G7 та НАТО

У Білому домі уточнили, що розмова була проведена для того, щоб «скоординувати постійну підтримку України

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами та главами МЗС країн-союзників Сполучених Штатів. Головною темою розмови була допомога Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву представника Білого дому.

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У переговорах взяли участь:

прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн;

президент Європейської ради Шарль Мішель;

канцлер Німеччини Олаф Шольц;

прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні;

прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда;

генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

президент Польщі Анджей Дуда;

президент Румунії Клаус Йоханніс;

прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак;

міністр закордонних справ Франції Катрін Колона.

У Білому домі уточнили, що розмова була проведена для того, щоб «скоординувати постійну підтримку України».

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг вже прокоментував переговори.

«Хороша розмова з лідерами НАТО, організована президентом США. Оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно», – написав Столтенберг у Twitter.

Нагадаємо, триває 587-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Протягом доби відбулось 26 бойових зіткнень. Також, Російська Федерація завдала чергового удару по Україні, застосувавши крилату ракету «Іскандер-К» та 31 ударний БпЛА типу Shahed-136/131.