Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією

Діана Гасюк
glavcom.ua
Глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією
Глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер
фото з відкритих джерел

Війна РФ проти України продемонструвала потребу для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони

Під час саміту НАТО у Вільнюсі були затверджені регіональні плани стримування та захисту від двох основних загроз для Альянсу – Росії та терористичних угрупувань. Про це повідомив глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час Варшавського безпекового форуму у вівторок, передає «Укрінформ».

«Регіональні плани, розроблені командувачами об'єднаних сил під керівництвом Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, в основному стосуються стримування та захисту від двох загроз, що стоять перед НАТО – Росії та терористичних угрупувань. Ці плани були розроблені та узгоджені лідерами під час зустрічі у Вільнюсі», – зазначив він.

Бауер також додав, що попередньо, на саміті НАТО у Мадриді, лідери прийняли рішення щодо збільшення бойових груп на східному фланзі. У результаті було створено чотири нові групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії, на додачу до існуючих чотирьох у країнах Балтії та Польщі. Більш того, протягом останнього року з восьми бойових груп чотири були переформовані з батальйонного рівня на рівень бригади.

За словами голови Військового комітету НАТО, регіональні плани стосуються «того, що треба бути спроможним зробити для стримування і захисту від цих двох супротивників, двох загроз».

Також Бауер вказав на те, що Альянс зрозумів потребу у наявності більшої кількості сил, готових до виконання завдань. Саме тому було прийнято рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тис. військовослужбовців, здатних до розгортання протягом перших 30 днів. За словами голови Військового комітету НАТО, 300 тис. військовослужбовців – це та цифра, якої має бути достатньо для Альянсу у випадку початку «великого конфлікту з Росією».

За словами Бауера, війна РФ проти України також продемонструвала потребу для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. За його переконанням, протягом наступних 10 років більшість країн-членів спрямують «великі інвестиції» у посилення своїх можливостей протиповітряної оборони.

Важливою частиною цього процесу є здатність знищувати ракетні системи на території РФ, додав адмірал.

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами та главами МЗС країн-союзників Сполучених Штатів. Головною темою розмови була допомога Україні. 

Теги: НАТО президент війна інвестиції

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цього року в «угорські» школи у перший клас пішло вчитися 113 дітей. А в українські – 149
Як Угорщина допомагає угорцям Закарпаття. Парадоксальні цифри
19 вересня, 11:34
Володимир Зеленський може переконати прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу активніше підтримувати Україну
Депутат Кнесету розповів, що може змусити Ізраїль активніше підтримувати Україну
13 вересня, 15:32
ЗСУ вдарили по заводу Порошенка у Криму, СБУ перевіряє всю Україну. Головне за 13 вересня
ЗСУ вдарили по заводу Порошенка у Криму, СБУ перевіряє всю Україну. Головне за 13 вересня
13 вересня, 21:00
Білоруси нарахували, що з початку року до країни в'їхало 42 899 громадян України
Білоруси «порахували», скільки прийняли біженців з України
18 вересня, 08:35
Від початку повномасштабної війни окупанти втратили 20 кораблів і човнів
На півдні ЗСУ «відмінусували» ще три ворожих човни
16 вересня, 09:58
Євген загинув над Житомирською областю під час бойового чергування – його піднімали за тривогою, щоб збивати ракети над містами
Відвів літак і ціною життя врятував село. Згадаймо Героя – льотчика Євгена Лисенка
24 вересня, 09:00
РФ підсилює охорону військових об'ктів в окупованому Криму
Кремль перекидає в окупований Крим нові сили
19 вересня, 07:27
Росія перекидає на фронт кавказців
Росія перекидає на фронт кавказців
20 вересня, 16:53
Попри те, що нічна атака дронами була відносно невеликої, Повітряні сили наголосили: не слід втрачати пильність
Повітряні сили назвали мету нічної атаки окупантів
2 жовтня, 11:11

Соціум

Глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією
Глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією
У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів
У Білгороді прогриміли вибухи: повідомляють про атаку дронів
Палата представників США призначила тимчасового спікера
Палата представників США призначила тимчасового спікера
Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті
Палата представників США звільнила спікера Кевіна Маккарті
У Венеції автобус упав із висоти: понад 20 загиблих
У Венеції автобус упав із висоти: понад 20 загиблих
В Азербайджані затримано колишніх лідерів Нагірного Карабаху
В Азербайджані затримано колишніх лідерів Нагірного Карабаху

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
44K
НБУ відсьогодні скасував фіксований курс гривні: як відреагували обмінники
25K
Нідерланди б'ють на сполох через навалу біженців з України
15K
Під дощем, у наметах із дітьми: життя у Ірландії очима українців
15K
Європа вирішує демографічні проблеми за рахунок українських біженців – Le Monde
6274
Дві області після перевірки отримали нових військкомів

Новини

Дощі та шквали: прогноз погоди на 4 жовтня
Сьогодні, 05:16
4 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:47
Одещина: правоохоронці оголосили підозру «злодію в законі» та шістьом кримінальним авторитетам
Вчора, 17:14
Запеклі бої тривають на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 06:58
Хмарно, але без опадів: прогноз погоди на 3 жовтня
Вчора, 05:55
3 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03

Прес-релізи

Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
Всеукраїнський онлайн-сервіс замовлення таксі OnTaxi заявив про початок надання послуг у Празі
2 жовтня, 10:57
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту