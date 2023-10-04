Глава Військового комітету розкрив план НАТО на випадок війни з Росією

Війна РФ проти України продемонструвала потребу для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони

Під час саміту НАТО у Вільнюсі були затверджені регіональні плани стримування та захисту від двох основних загроз для Альянсу – Росії та терористичних угрупувань. Про це повідомив глава Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер під час Варшавського безпекового форуму у вівторок, передає «Укрінформ».

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«Регіональні плани, розроблені командувачами об'єднаних сил під керівництвом Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі, в основному стосуються стримування та захисту від двох загроз, що стоять перед НАТО – Росії та терористичних угрупувань. Ці плани були розроблені та узгоджені лідерами під час зустрічі у Вільнюсі», – зазначив він.

Бауер також додав, що попередньо, на саміті НАТО у Мадриді, лідери прийняли рішення щодо збільшення бойових груп на східному фланзі. У результаті було створено чотири нові групи у Словаччині, Угорщині, Румунії та Болгарії, на додачу до існуючих чотирьох у країнах Балтії та Польщі. Більш того, протягом останнього року з восьми бойових груп чотири були переформовані з батальйонного рівня на рівень бригади.

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За словами голови Військового комітету НАТО, регіональні плани стосуються «того, що треба бути спроможним зробити для стримування і захисту від цих двох супротивників, двох загроз».

Також Бауер вказав на те, що Альянс зрозумів потребу у наявності більшої кількості сил, готових до виконання завдань. Саме тому було прийнято рішення про збільшення чисельності сил швидкого реагування до 300 тис. військовослужбовців, здатних до розгортання протягом перших 30 днів. За словами голови Військового комітету НАТО, 300 тис. військовослужбовців – це та цифра, якої має бути достатньо для Альянсу у випадку початку «великого конфлікту з Росією».

За словами Бауера, війна РФ проти України також продемонструвала потребу для НАТО у нарощуванні інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. За його переконанням, протягом наступних 10 років більшість країн-членів спрямують «великі інвестиції» у посилення своїх можливостей протиповітряної оборони.

Важливою частиною цього процесу є здатність знищувати ракетні системи на території РФ, додав адмірал.

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Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден провів телефонну розмову з лідерами та главами МЗС країн-союзників Сполучених Штатів. Головною темою розмови була допомога Україні.