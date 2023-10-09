Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо України

Асамблея переконана, що НАТО повинно мати чітке бачення того, як має закінчитися війна в Україні

У резолюції містяться заклики «узгодити подальші сміливі стратегічні рішення щодо членства України в НАТО»

Парламентська Асамблея НАТО закликала уряди та парламенти Альянсу продовжувати збільшувати свою військову, розвідувальну, фінансову, тренувальну та гуманітарну підтримку України «до її перемоги» у розв’язаній Росією війні. Про це йдеться в резолюції «Виконання рішень Вільнюського саміту: прискорення адаптації НАТО та підтримка України», прийнятій у понеділок на щорічній сесії ПА НАТО у Копенгагені, передає «Укрінформ».

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«Асамблея переконана, що НАТО повинно мати чітке бачення того, як має закінчитися війна в Україні, і залишатися з Україною до її перемоги», – йдеться у документі.

У резолюції засуджується війна РФ проти України, обстріли Росією населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, а також систематичне вчинення нею воєнних злочинів, злочинів проти людяності та актів геноциду на незаконно окупованих територіях. Зазначається, що «російська держава, за її нинішнього режиму, є терористичною».

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Також у резолюції містяться заклики «узгодити подальші сміливі стратегічні рішення щодо членства України в НАТО» та «подвоїти зусилля, спрямовані на збереження трансатлантичного консенсусу щодо членства України в НАТО, а також активно використовувати механізми партнерства Україна-НАТО, в тому числі Раду Україна-НАТО, щоб допомогти Україні якнайшвидше виконати умови для членства».

Крім того, ПА НАТО закликала до спільної роботи над створенням спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності Росії за злочин агресії, а також «підтримувати національні та міжнародні суди у документуванні та переслідуванні численних воєнних злочинів, злочинів проти людяності та повідомлень про акти геноциду, скоєних під час російської агресії».

Водночас у резолюції йдеться про необхідність підтримки та посилення санкцій проти Росії, спрямованих на підрив її здатності продовжувати війну, «до тих пір, поки Росія не припинить свою агресію та не виведе всі свої війська з усієї території України».

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому важливо розвивати оборонну промисловість України.