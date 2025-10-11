Міненерго пояснило, як Росія змінила тактику ударів по енергетичних об’єктах

Алгоритми, які напрацювали українські фахівці, дозволяють максимально швидко відновлювати пошкоджені об’єкти

У Міністерстві енергетики України пояснили, як змінилася стратегія російських атак на енергооб’єкти та як країна організовує їхнє відновлення. Як інформує «Главком», про це розповів перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов у етері «Ми Україна».

«Це не перший рік, коли ми заходимо в опальний сезон, і б’ють по нашим об’єктам. Ми розуміємо, що ті удари, які наносяться, вони дають стійкість енергосистемі», – зазначив він.

За словами Артема Некрасова, алгоритми, які напрацювали українські фахівці, дозволяють максимально швидко відновлювати пошкоджені об’єкти.

«Ми розуміємо, що ворог періодично змінює свою тактику. Якщо два-три роки тому вони вибирали великі об’єкти передачі і відпрацьовували по них практично одночасно, то зараз вони працюють від регіону до регіону», – пояснив заступник міністра.

Він підкреслив, що завдання української сторони – залучити всі можливі ресурси для швидкого ремонту енергооб’єктів: «Наше завдання в цьому плані – це залучення всіх можливих ресурсів місцевих адміністрацій, ДСНС та аналітичних компаній, компаній наших аварійних бригад, максимально швидко заживлювати все, що йде. Така ситуація наразі».

Нагадаємо, унаслідок нічної дронової атаки на енергооб’єкти – на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській області. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація.

Нагадаємо, очільник КОВА Микола Калашник повідомив, що на Київщині повністю відновлено електропостачання після масованої атаки окупантів у ніч на 10 жовтня. Водночас у Софіївській Борщагівці мешканці повідомили, що залишаються без води та електропостачання вже другу добу. Внаслідок чого вийшли на протест і перекрили дорогу.

Варто зазначити, що у Київській області вже скасовано екстрені відключення світла. Раніше повідомлялось, що енергетики повністю відновили електропостачання на лівому березі Києва після нічного обстрілу РФ.

До слова, мер Віталій Кличко звернувся до мешканців Києва і закликав максимально зосередитися і діяти прагматично: зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі та не ігнорувати сигналів тривоги.