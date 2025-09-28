Головна Країна Політика
Росія відмовилася від будь-яких перемовин щодо завершення війни в Україні – Венс

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Віцепрезидент США наголосив, що росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність
фото з відкритих джерел

За словами Венса, росіяни досягли на війні проти України лише незначних успіхів

Росія відмовилася від двосторонніх переговорів з Україною і навіть тристоронніх, за участю президента США Дональда Трампа. Однак РФ потрібно прокинутися і визнати реальність. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє «Главком» із посиланням на Clash Report.

Венс вважає, що становище на місцях змінилося. Зокрема, росіяни вбивають багато людей, при цьому самі зазнають великих втрат, не домагаючись водночас практично жодних результатів.

Як заявив Венс, адміністрація Трампа, як і раніше, прагне миру, додавши, що для цього потрібні кроки з обох сторін. Однак РФ відмовилася від переговорів.

«На жаль, за останні пару тижнів ми бачимо, що росіяни відмовилися проводити будь-які двосторонні зустрічі з українцями. Вони відмовилися від будь-яких тристоронніх зустрічей, де президент або інший член адміністрації (Трампа, – ред.) міг би зустрітися з росіянами та українцями», – повідомив Венс.

Віцепрезидент США наголосив, що росіянам потрібно прокинутися і прийняти реальність. Він знову підкреслив, що РФ зазнає великих втрат і не досягає практично ніяких результатів.

«Ми активно домагалися миру з самого початку роботи адміністрації, але росіяни повинні прокинутися і прийняти реальність. Багато людей гине. Їм нема чим пишатися. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже невеликої, якщо взагалі хоч якоїсь, військової переваги на місцях? Я думаю, що відповідь - сподіваюся, не так уже й багато», – заявив Венс.

Він знову додав, що США продовжуватимуть працювати заради миру і висловив сподівання, що РФ усе таки прокинеться й усвідомить реальність на місцях.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та інші держави пропонували Росії переговори на рівні лідерів навіть у Казахстані. Він наголосив, що готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним у будь-якій точці світу, але не в Москві, як той пропонував раніше.

Зокрема, прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Володимир Путін нібито залишається «відкритим до мирного врегулювання» ситуації в Україні шляхом переговорів. За словами Пєскова, Путін розраховує на продовження роботи зі США в цьому питанні, зокрема з президентом Дональдом Трампом.

