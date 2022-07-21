25-річна заступниця міністра. Віцепрем’єрка прокоментувала гучний кадровий скандал в уряді

Стефанішина: «Я проводила співбесіду із цією заступницею»

Віцепрем’єрка з питань європейської інтеграції Ольга Стефанішина у інтерв’ю «Главкому» відреагувала на скандал з призначенням заступниці голови Мінсоцполітики з євроінтеграції, 25-річної Анни Сергєєвої, яка до цього ніколи не працювала в держсекторі. Стефанішина заявила, що зовнішність не повинна мати значення при ухваленні рішення про призначення на посаду.

Стефанішина зазначила, що вона дійсно погодила це призначення. Чиновниця пояснила, чим керувалася, ухвалюючи рішення про призначення Сергєєвої на посаду заступниці міністра з питань євроінтеграції.

«Так, я дійсно погоджую кандидатури всіх заступників міністрів з питань євроінтеграції у всіх міністерствах. Пропозиції щодо таких кандидатур вносять безпосередньо міністри. У цьому плані мені легше: якщо заступник міністра не справляється зі своєю роботою, я або підіймаю питання про заміну заступника, або безпосередню відповідальність за євроінтеграційний напрямок несе міністр, який готовий тримати заступника, який працює неефективно.

Я проводила співбесіду із цією заступницею, наводила довідки в міжнародних організаціях, з якими вона співпрацювала. Ключовим аргументом для мене було те, що тодішній міністр була впевнена у цій кандидатурі. Вона також підтвердила, що людина себе особливо серйозно проявила під час повномасштабної війни, працюючи за кордоном і виконуючи певну роботу за дорученням міністра», – сказала вона.

Стефанішина наголосила, що зовнішність не повинна мати значення при ухваленні рішення про призначення на ту чи іншу посаду. Вона додала, що у разі неефективної роботи Сергєєвої, віцепрем’єрка ініціюватиме її звільнення.

«Для мене очевидно, що зовнішність не повинна мати значення при ухваленні рішення. Було чітке розуміння з обох сторін, що якщо заступниця не досягне результатів, зокрема, щодо забезпечення прав громадян України, які виїхали закордон, то буду ставити питання про її заміну», – зазначила чиновниця.

Нагадаємо, у червні Кабінет міністрів призначив заступником міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції журналістку та інстаграм-блогерку Ганну Сергєєву.

Відомо, що Сергєєва у 2019 році здобула ступінь магістра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Журналістика» та претендує на ступінь PhD за цією ж спеціальністю. Також дівчина у 2021 році отримала у КНУ Шевченка ступінь бакалавра за спеціальністю «Право».

Із серпня 2021 року була радником міністра соціальної політики Марини Лазебної на громадських засадах.

Раніше Сергєєва працювала в Телевізійній службі новин (ТСН) на телеканалі «1+1» і BBC, в Instagram у неї близько 100 тис. підписників. Наразі її сторінки в соцмережах закриті для загального перегляду.

Додамо, що Верховна Рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соціальної політики України 18 липня. Свої голоси за відставку Лазебної віддали 277 народних депутатів. Уже наступного дня новим міністром соціальної політики парламент призначив Оксану Жолнович.



