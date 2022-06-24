Кабмін взяв на роботу 25-річну блогерку Сергєєву: що про неї відомо

Із серпня 2021 року була радником міністра соціальної політики Марини Лазебної на громадських засадах

Кабінет міністрів призначив заступником міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції журналістку та інстаграм-блогерку Ганну Сергєєву. Про це йдеться у розпорядженнях Кабміну № 461-464 від 10 червня.

Відомо, що Сергєєва у 2019 році отримала ступінь магістра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Журналістика» та претендує на ступінь PhD за цією ж спеціальністю. Також дівчина у 2021 році отримала у КНУ Шевченка ступінь бакалавра за спеціальністю «Право».

Із серпня 2021 року була радником міністра соціальної політики Марини Лазебної на громадських засадах.

Раніше Сергєєва працювала в Телевізійній службі новин (ТСН) на телеканалі «1+1» і BBC, в Instagram у неї близько 100 тис. підписників. Наразі її сторінки в соцмережах закриті для загального перегляду.

На початку року Сергєєва розповідала одному з видань, що любить спорт та хоче принести глобальну користь Україні.

фото: Anywell

«Я мрію принести глобальну користь Україні, зробити те, що полегшить життя українцям і зробить його добрішим, м’якшим, легшим. Моя мета – змінити систему», – зазначила Сергєєва.

Дівчина також зазначає, що надихається, коли гуляє містом, купує матчі на натуральному мигдалевому молоці та вмикає книжки в AirPods. Любить слухати про бізнес, економіку. Також заступниця міністра зазначає, що всі свої цілі вона підкорила за підтримки батьків.

фото: Anywell

«Батьки часто казали, що за мною майбутнє, вони навчили мене ухвалювати рішення будь-якої складності. Я чітко розумію – від моїх рішень та кроків залежить і моє життя, і життя інших. І це моє головне натхнення. Якщо чесно, всі мої здобутки – заслуга батьків. Я їм дуже вдячна. Вони мене спрямовують і завжди підтримують», – говорить дівчина.

Біографія дівчини на сайті Мінкультури свідчить, що за останні 4 роки вона активно займалася громадською діяльністю за напрямами: соціалізація дітей з фізичними та ментальними порушеннями; підтримка самотніх людей похилого віку та дітей-сиріт.

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