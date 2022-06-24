Кабмін взяв на роботу 25-річну блогерку Сергєєву: що про неї відомо
Із серпня 2021 року була радником міністра соціальної політики Марини Лазебної на громадських засадах
Кабінет міністрів призначив заступником міністра соціальної політики з питань європейської інтеграції журналістку та інстаграм-блогерку Ганну Сергєєву. Про це йдеться у розпорядженнях Кабміну № 461-464 від 10 червня.
Відомо, що Сергєєва у 2019 році отримала ступінь магістра у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Журналістика» та претендує на ступінь PhD за цією ж спеціальністю. Також дівчина у 2021 році отримала у КНУ Шевченка ступінь бакалавра за спеціальністю «Право».
Із серпня 2021 року була радником міністра соціальної політики Марини Лазебної на громадських засадах.
Раніше Сергєєва працювала в Телевізійній службі новин (ТСН) на телеканалі «1+1» і BBC, в Instagram у неї близько 100 тис. підписників. Наразі її сторінки в соцмережах закриті для загального перегляду.
На початку року Сергєєва розповідала одному з видань, що любить спорт та хоче принести глобальну користь Україні.
«Я мрію принести глобальну користь Україні, зробити те, що полегшить життя українцям і зробить його добрішим, м’якшим, легшим. Моя мета – змінити систему», – зазначила Сергєєва.
Дівчина також зазначає, що надихається, коли гуляє містом, купує матчі на натуральному мигдалевому молоці та вмикає книжки в AirPods. Любить слухати про бізнес, економіку. Також заступниця міністра зазначає, що всі свої цілі вона підкорила за підтримки батьків.
«Батьки часто казали, що за мною майбутнє, вони навчили мене ухвалювати рішення будь-якої складності. Я чітко розумію – від моїх рішень та кроків залежить і моє життя, і життя інших. І це моє головне натхнення. Якщо чесно, всі мої здобутки – заслуга батьків. Я їм дуже вдячна. Вони мене спрямовують і завжди підтримують», – говорить дівчина.
Біографія дівчини на сайті Мінкультури свідчить, що за останні 4 роки вона активно займалася громадською діяльністю за напрямами: соціалізація дітей з фізичними та ментальними порушеннями; підтримка самотніх людей похилого віку та дітей-сиріт.
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