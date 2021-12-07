Телеканали Ахметова закликали припинити атаки на свободу слова

«Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства, гарантоване нам Конституцією», – йдетсья у заяві «Медіа групи Україна».

«Україна» і «Україна 24» завжди працювали заради сильної та незалежної України», – заява «Медіа групи Україна»

Інститут свободи слова потребує захисту, у тому числі від зумисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості і навіть державній зраді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву «Медіа групи Україна».

«Свобода слова – одне з головних надбань українського суспільства, гарантоване нам Конституцією. Але ми, українці, знаємо, що свої права треба боронити. Інститут свободи слова саме зараз потребує нашої солідарності і захисту, у тому числі від зумисних спроб звинуватити журналістів у політичній заангажованості і навіть державній зраді», – йдеться в заяві.

В медіагрупі наголосили, що телеканали «Україна» і «Україна 24» завжди працювали заради сильної та незалежної України.

«Ці телеканали є тим інформаційним майданчиком, де можуть бути почутими і знайти порозуміння представники різних політичних сил, – наголосили в «Медіа групі Україна». – В годину історичних випробувань та цілком можливої зовнішньої агресії з боку Росії, ми вважаємо своєю місією залишатися саме таким майданчиком, який об’єднає навіть колишніх опонентів заради захисту Соборної, Незалежної, Демократичної України. Єднаймося заради захисту нашої Державності».

Нагадаємо, раніше Рінат Ахметов заявив, що інформація президента Володимира Зеленського про нібито втягування його в держпереворот, – брехня.

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