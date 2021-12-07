«Главком» не пустили на засідання миротворців у Придністров’ї: реакція правозахисників

Журналіста «Главкома» не пустили на засідання Об’єднаної контрольної комісії, що здійснює нагляд за діяльністю миротворчої місії у Придністров’ї

Засідання за домовленістю між Росією та Молдовою повинні бути відкритими та публічними

Недопуск журналіста видання «Главком» на засідання Об’єднаної контрольної комісії (ОКК), що здійснює нагляд за діяльністю миротворчої місії, що перебуває на території непідконтрольного Придністров’я, порушує домовленості Молдови та Росії. Про це заявив директор правозахисної організації Promolex Іон Манолє, інформує кореспондент «Главкома».

«У вашому випадку («Главкома», – ред.), як українського журналіста, запевняю, що ви маєте нашу підтримку, і водночас хотів би закликати представників України (в ОКК – ред.), які теж представлені в цьому форматі, бути активнішими, бо це наш спільний інтерес мати порядок у цій структурі», – сказав Манолє.

Юрист додав, що засідання ОКК, за домовленістю між Росією та Молдовою повинні бути відкритими та публічними.

«Питання щодо цієї комісії (комісії ОКК, що здійснює моніторинг миротворчої місії, – ред.) – дуже серйозне. Хочу наголосити, що відповідно до документа 1992 року, підписаного Російською Федерацією та Республікою Молдова, ця комісія, зокрема, засідання цієї комісії, є публічними і на цих засіданнях можуть бути присутні журналісти», – зазначив правозахисник.

Водночас Манолє наголосив, що увага до цього процесу й з боку інших журналістів могла б продемонструвати ширшу динаміку в цій ситуації.

«Я думаю, що це проблема, і я закликаю всіх журналістів з правого берега Дністра, з-за кордону пробувати отримати доступ, бо ви маєте можливість звернутися щодо цього. І тоді ми зможемо побачити ще й динаміку таких відмов, бо одного випадку мало, щоб робити висновки. Звісно, цієї відмови не мало бути», – сказав він.

Манолє також зазначив, що ситуація має комплексний характер, оскільки конституційна влада не реагує належним чином на порушення прав журналістів з боку тираспольського режиму.

«З іншого боку, це свідчить і про недостатність відповідних дій з боку кишинівської делегації, яка є дуже неефективною. Ми це знаємо ще з випадку одного журналіста, якого затримали на так званих миротворчих постах, і з їхнього боку не було жодної реакції. Це комплексна проблема», – зауважив юрист.

До слова, стало відомо, як Москва цьогоріч підтримувала режим Придністров’я: подробиці від правозахисників.

Як повідомляв «Главком», оперативна група військ Російської Федерації оголосила про проведення військових навчань на території Придністровʼя.

У листопаді Молдова вчергове зажадала від Росії виведення військ з Придністров’я.