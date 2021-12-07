Банкова: Байден після розмови з Путіним поговорить із Зеленським

Сьогодні ввечері президенти України та США проведуть телефонну розмову

Зеленський і Блінкен напередодні розмови Байдена з Путіним узгодили позиції

Сьогодні президенти США і Росії Джо Байден та Володимир Путін проведуть відеоконферецію, а після цього американський лідер зателефонує до українського президента Володимира Зеленського. Про це 7 грудня повідомляє пресслужбу Офісу президента України.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном напередодні запланованих переговорів Байдена з Путіним.

Зеленський наголосив на безальтернативності процесу мирного врегулювання. У цьому зв’язку було обговорено кроки, які Україна здійснює та має намір здійснити для його активізації.

Володимир Зеленський також поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на кордонах України.

«Було також домовлено провести телефонну розмову Володимира Зеленського та Джозефа Байдена після переговорів між президентами Сполучених Штатів і Росії», – резюмується у повідомленні Банкової.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що Байден поспілкується із Зеленським у день переговорів з Путіним.

До слова, Порошенко озвучив «червоні лінії» для розмови Байдена з Путіним.

Раніше Білий дім оголосив мету зустрічі Байдена та Путіна. Також стало відомо, про що говоритимуть Байден і Путін.

У Кремлі повідомили, що початок переговорів очікується «в районі шостої вечора» (17:00 за київським часом).

Нагадаємо, світові лідери закликали Росію до відновлення переговорів та деескалації.

Також американський сенатор попередив Росію: Україна може стати «новим Афганістаном».