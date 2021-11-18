Чим закінчиться конфлікт Ахметова і Зеленського?

Олігарх і президент не зацікавлені, щоб українці втрутилися в їхній конфлікт

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Самый простой вариант. Либо смелый и отчаянный президент Украины Зеленский, в конечном итоге, победит самого могущественного олигарха страны, к радости своей свиты и фаворитов, своих друзей по «95 кварталу» и «национализирует» экономическую империю всесильного Ахметова. Либо оскорбленный Ахметов заставит Зеленского извиняться за его неуместные шутки и намеки относительно олигархов, причиненные ему морально-психологические страдания и репутационные издержки.

Правда есть еще один субъект – украинский народ, который в этом конфликте, одинаково не доверяет ни президенту Зеленскому, ни олигарху Ахметову. Украинское общество справедливо подозревает, что Ахметов и Зеленский, скорее всего, договорятся друг с другом за спиной народа Украины.

Поэтому олигарх и президент, оба не заинтересованы, чтобы украинцы вмешались в их разгорающийся конфликт, но и избежать публичности и политизации этого конфликта не получится.

Но есть еще один игрок в этой украинской драме – могущественный арбитраж этого конфликта – Запад или Кремль. У каждого из них свои планы на Украину. В зависимо от того, кто реально будет арбитром в этом споре президента и олигарха зависит судьба обоих.

Джерело: блог Віктора Небоженка

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