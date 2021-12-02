Акції у центрі Києва відбулися без порушень правопорядку – поліція

Заходи у центрі столиці пройшли без порушень правопорядку

Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів

Акції у центрі Києва пройшли без порушень правопорядку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Безпеку громадян забезпечували працівники усіх структурних підрозділів, у тому числі поліція діалогу, кінологи та вибухотехніки, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, військовослужбовці Національної гвардії.

Поліціянти посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час запланованих акцій.

«Заходи пройшли без порушень. Поліцейські продовжують забезпечувати публічну безпеку та порядок на вулицях Києва», – йдеться в повідомленні.

Як відомо, поліція встановила у центрі столиці металодетектори та проводить поверхневий огляд.

Як відомо, сьогодні під стінами парламенту відбувалася акція протесту ФОПів. Згодом протестувальники рушили до Офісу президента під пісню «Кварталу 95» «Нас бьют, мы летам».

Також організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

Поліція повідомила, що під час акцій протесту правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності.