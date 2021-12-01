Протести 1 грудня. Поліція попередила, що діятиме жорстко у разі порушень

Правоохоронці перевірятимуть речі учасників акції протесту

Столична поліція повідомила про посилення заходів безпеки у центрі Києва у зв’язку із запланованими акціями.

«Відповідно до раніше поданих заявок сьогодні у центральній частині Києва анонсоване проведення масових акцій, зокрема і під адміністративними будівлями органів державної влади. Аби не допустити будь-яких правопорушень, правоохоронці, у тому числі кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу посилили заходи безпеки на локаціях проведення заходів», – йдеться в повідомленні пресслужби поліції.

Як діють правоохоронці

Перед початком заходів у місцях їх проведення вибухотехніки перевірять територію з метою виявлення небезпечних і підозрілих предметів.

Окрім цього, на фільтраційних пунктах поліцейські проводитимуть превентивні заходи та вибірково перевірятимуть речі учасників акції, аби не допустити пронесення у місця скупчення громадян предметів, якими можна нанести ушкодження іншим.

У разі загострення ситуації, правоохоронці можуть обмежити доступ громадян на окремі території. «Просимо з розумінням ставитися до посилених заходів безпеки, адже це необхідно для мирного проведення запланованих акцій», – зазначили правоохоронці.

У разі переміщення учасників заходів, рух колони супроводжуватимуть правоохоронці. У зв’язку з цим можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці. «Тож просимо автомобілістів завчасно планувати свої маршрути руху з урахуванням вищезазначеної інформації», - сказали правоохоронці.

Поліція також звертається до представників засобів масової інформації бути обережними під час висвітлення подій на заходах і у випадку виникнення небезпечних ситуацій – звертатися за допомогою до поліцейських.

«Наголошуємо, що поліцейські діятимуть виключно у рамках чинного законодавства та службових повноважень. Відповідно до статті 39 Конституції України громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації. Разом з тим правоохоронці негайно реагуватимуть на порушення правопорядку та присікатимуть будь-які прояви протиправних дій, а винних осіб притягуватимуть до відповідальності. Тож закликаємо організаторів та учасників заходів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції, не порушуючи громадський порядок», – заявили поліцейські.

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

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