Глава МВС звернувся до учасників протестів 1 грудня в Києві

Монастирський закликав зберігати порядок під час протестів 1 грудня в Києві

Міністр наголосив, що правоохоронці з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звернувся до громадян із закликом дотримуватися порядку під час протестів 1 грудня в Києві. Про це Монастирський написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, під час протестів 1 грудня громадянам варто дотримуватися правопорядку та керуватися почуттям громадянської відповідальності.

«Я – учасник обох Майданів, і для мене право на волевиявлення, свободу мирного зібрання та дотримання прав і свобод громадян мають високу цінність. У Нацполіції та Нацгвардії також є люди, які пройшли Майдани, а ще більше тих, хто брав участь у бойових діях у зоні проведення Антитерористичної операції або Операції Об’єднаних сил», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього міністр наголосив, що правоохоронці з повагою ставляться до виявлення громадянської позиції. Вони також очікують на повагу до себе.

«Вони – на сторожі вашої безпеки і роблять усе для недопущення провокацій», – резюмував Монастирський.

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

Заява Зеленського викликала неабиякий резонанс у світі, її прокоментувала велика кількість українських та світових політиків, зокрема, президент США Джозеф Байден.

29 листопада стало відомо, що СБУ розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та Росії дій, спрямованих на захоплення державної влади, про що кілька днів тому заявляв президент Володимир Зеленський. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

Читайте також: