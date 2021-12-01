Невеликі протести та армія силовиків. Що відбувається під Радою (фото)

Під стінами парламенту відбувається акція протесту ФОПів та зібралися кілька антивакцинаторів

Сьогодні, 1 грудня, в день анонсованої акції протесту на Майдані і виступу президента Володимира Зеленського з посланням до нардепів, під стінами Верховної Ради правоохоронці посилили заходи безпеки і оточили будівлю парламенту.

Поліція та нацгвардійці оточили Раду щільним кільцем.

В урядовому кварталі велика кількість правоохоронців.

Зараз під стінами парламенту відбувається акція протесту ФОПів. На площі Конституції встановлена сцена. Люди стоять із плакатами на підтримку малого бізнесу. Мітингувальники також мають намір провести марш Хрещатиком. А закінчити «ходу» хочуть до 17:00, до анонсованого віче на Майдані, початок якого заплановано на 19:00.

Крім того, біля Ради зібрались антивакцинатори, проте їх менше десяти.

Тим часом, о 10 годині в Раді розпочався виступ президента Володимира Зеленського із щорічним посланням до парламенту.

Нагадаємо, у середу, 1 грудня, на Майдані Незалежності в Києві відбудеться мирна акція протесту «ЗахисТИ Україну – зупини переворот».

Організатори акції спрогнозували кількість людей, які прийдуть на Майдан 1 грудня.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

1 грудня в центрі Києва обмежено руху транспорту на низці вулиць через проведення масових заходів.

26 листопада під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що Рінат Ахметов разом зі своїм оточенням може готувати державний переворот в Україні.

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